Heute wird's brisant: TV-Duell zwischen AfD-Höcke und CDU-Mann Voigt zur Primetime

Erfurt/Berlin - Knapp fünf Monate vor der Landtagswahl in Thüringen treffen sich CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt (47) und AfD-Rechtsaußen Björn Höcke (52) am Donnerstagabend zum Fernsehduell.

Thüringens AfD-Frontmann Björn Höcke (52, v.) und CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt (47, h.) stehen sich erstmals in einem TV-Duell gegenüber. © Martin Schutt/dpa

Voigt hat sich vorgenommen, den AfD-Spitzenkandidaten inhaltlich zu stellen. Kritiker werfen dem CDU-Politiker jedoch vor, dem als Rechtsextremisten beobachteten Höcke eine nationale Bühne zu geben. Auch der Sender Welt, der den Schlagabtausch ab 20.15 Uhr überträgt, stand deshalb in der Kritik.

Politikwissenschaftler Oliver Lembcke (55) sieht im TV-Duell hingegen eine Chance für Voigt. "Wenn man hinten liegt, muss man angreifen", erklärte der 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

"So eine Auseinandersetzung hat Potenzial zum Demaskieren", sagte er über das TV-Duell. Er glaube nicht, dass Höcke "so besonders viel draufhat". "Was der kann, ist strategisch zu provozieren und zu triggern", meinte der Experte. Aber letztlich sei Höcke nicht so cool und souverän, wie viele Menschen glaubten. Lembcke hat an der Friedrich-Schiller-Universität Jena promoviert und lehrt inzwischen in Bochum.

Kritik gab es vorab unter anderem daran, dass die Fernsehdebatte am 11. April mit dem Jahrestag der Befreiung des NS-Konzentrationslagers Buchenwald zusammenfällt. Bemängelt wurde vor allem, dass Höcke bundesweite Öffentlichkeit bekomme. "Wer Höcke eine Bühne bietet, macht sich zum Komplizen", meinte etwa Linken-Chef Martin Schirdewan (48).