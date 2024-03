Immunität von Björn Höcke zum wiederholten Male aufgehoben, weil er Nazi-Parole rief

Die Immunität von Björn Höcke (51, AfD) wurde mal wieder aufgehoben. © Bodo Schackow/dpa

Demnach habe der Justizausschuss im Thüringer Landtag die Immunität des AfD-Fraktionschefs aufgehoben, berichtet der "MDR".

Höcke selbst bestätigte auf seinem "X"-Profil die erneute Aufhebung seiner Immunität mit einem sarkastischen Foto, welches ihn beim Joggen zeigt. Laut eigenen Angaben sei bei ihm bereits zum achten Mal die Immunität aufgehoben worden.

Hintergrund dieses Vorgangs sind strafrechtliche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Halle wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Höcke soll im Dezember in Gera die SA-Parole "Alles für Deutschland" öffentlich verwendet haben.

In Halle läuft bereits ein Strafverfahren gegen den 51-Jährigen. Auch in diesem Fall soll er dieselbe Parole verwendet haben. Der Prozess vor dem Landgericht Halle ist am 18. April.