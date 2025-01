Mikrofon-Wurf und Hitlergruß: Höcke mit Peinlich-Auftritt in Aschaffenburg

Aschaffenburg - Wenige Tage nach der tödlichen Messerattacke in einem Park im unterfränkischen Aschaffenburg hat sich AfD-Politiker Björn Höcke (52) am Freitag am Ort des Geschehens eingefunden, um den Betroffenen zu gedenken. Dabei unterlief ihm nicht nur ein peinlicher Schnitzer, es kam auch zu lautstarken Protesten.