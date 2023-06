Thüringens AfD-Boss Höcke stellt Strafanzeige gegen Verfassungsschutz-Chef Kramer

Thüringens AfD-Fraktions- und Landeschef Björn Höcke (51) kritisiert die Aussage von Thüringens Verfassungsschutz-Präsidenten Stephan Kramer (55) und hat nach eigenen Angaben Strafanzeige gestellt. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

"Wir sind bei ungefähr 20 Prozent braunem Bodensatz in der Bundesrepublik", antwortete Kramer vor Kurzem in einem Interview mit dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) - unter anderem - auf die Fragen, was er zu den Menschen sagen könne, die AfD wählen sowie daran anknüpfend, wie groß der Anteil an Rechtsextremen ist.

Höcke zufolge hat Kramer damit 20 Prozent der Bevölkerung "pauschal [...] verunglimpft". Dabei verweist Thüringens AfD-Chef auf Paragraf 130 des Strafgesetzbuches ("Volksverhetzung").

Darin heißt es unter anderem:

"Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, [...] die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen wegen dessen Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft."