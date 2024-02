Weit über eine Million Unterzeichner: Unterschriftensammlung "Höcke stoppen" übergeben

"Vor allen Dingen freue ich mich aber darüber, dass im Land etwas in Bewegung kommt", sagte Haßelmann am Donnerstag bei der Übergabe. Es sei ein "wahnsinnig ermutigendes Signal", dass die Zivilgesellschaft die Gefahren, die vom Rechtsextremismus ausgehen, spüre und wisse, dass es jetzt auf jede und jeden Einzelnen ankomme.

Indra Ghosh, der eine Online-Petition auf der Plattform des Kampagnennetzwerks Campact gestartet hatte, übergab die gesammelten Unterschriften und Forderungen der Aktion "Höcke stoppen" unter anderem an Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann (62) in Berlin.

Höcke stelle "eine ernsthafte Bedrohung der Demokratie dar, weshalb ihm das Recht,

sich zur Wahl aufstellen zu lassen, entzogen werden müsse", fordern die Organisatoren. "Es ist an der Zeit, dass die Politik handelt", sagte Ghosh. Das Thema müsse auf die politische Tagesordnung.

Am 1. September wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. In Umfragen liegt Höckes AfD derzeit deutlich in Führung.