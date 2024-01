Seltenes Liebes-Selfie: Christian Lindner und Franca Lehfeldt turteln auf Sylt

Haben zum Jahreswechsel einen Liebes-Urlaub auf Sylt verbracht: Journalistin Franca Lehfeldt (34) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (44, FDP). © Screenshot/Instagram/christianlindner (Bildmontage)

"Ein frohes, gesundes und lebhaftes Neues Jahr allerseits!", schrieb Lehfeldt zu dem Bild, das sie mit ihrem Gatten vor garantiert Instagram-tauglicher Strandkulisse zeigt.

Dazu trägt die frühere "Welt"-Reporterin eine modische Daunenjacke in glänzendem Schwarz, Lindner hält es im dunklen Anorak eher klassisch. Natürlich darf der Burberry-Schal nicht fehlen, der bekanntermaßen mit dem Eintritt bei den Julis für jeden waschechten Liberalen verpflichtend wird.

Während sich Franca Lehfeldt mit ihrem strahlenden Lächeln im Vorbeigehen als Kandidatin für jede Zahnbleaching-Werbung qualifiziert, hat Christian Lindner sein schönstes Wolfsgrinsen aufgesetzt.

"Schau her, so wird das gemacht", scheint der FDP-Politiker dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (56, CSU) zuzurufen. Schließlich ist jener, insbesondere mit seiner Kult-Rubrik "Söder isst" auf Instagram, Lindners einziger ernstzunehmender Konkurrent, sollte in Deutschland eines Tages ein Social-Media-Minister gesucht werden.

Fast irritierend wirken in der Bilderserie die Naturaufnahmen von Dünen und Meer, verbindet man Sylt doch gemeinhin eher mit Porsche und Piccolo.