CDU-Boss Merz schließt Zusammenarbeit mit AfD in Sachsen aus: "Wir würden unsere Seele verkaufen!"

CDU-Boss Friedrich Merz (68) war am heutigen Dienstag in der Oberlausitz zu Gast. Er stellte klar: In Sachsen wird es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben.

Von Julian Winkler

Löbau - Großer Besuch in der sächsischen Oberlausitz: CDU-Chef Friedrich Merz (68) machte am heutigen Dienstag auf seiner Wahlkampf-Tour im Osten einen Stopp in Löbau. Dort stellte er klar: Die sächsische CDU wird nicht mit der AfD zusammenarbeiten!

CDU-Chef Friedrich Merz (68) auf Wahlkampftour in Sachsen: Nach einer Wanderung auf den Löbauer Berg blickt der Unionspolitiker in die Ferne. © Sebastian Kahnert/dpa Am Nachmittag traf der CDU-Chef auf dem Marktplatz in Löbau ein. Dort wurde er von Oberbürgermeister Albrecht Gubsch (parteilos) empfangen und durfte sich in das Gästebuch der Stadt eintragen.

Anschließend ging es für Merz, der bereits in Wandermontur angereist war, auf den Löbauer Berg. Der Anstieg hatte es in sich, der CDU-Boss war dennoch immer wieder begeistert von der Landschaft. Oben angekommen, hielt der Oppositionsführer eine Wahlkampfrede und machte dabei für seine sächsischen Kollegen klar: Mit der AfD wird es nach der Landtagswahl am 1. September keine Zusammenarbeit geben. "Ich möchte mit diesen Leuten politisch nichts zu tun haben", so Merz. Friedrich Merz CDU-Chef Merz im Interview: Was passiert mit der CDU, wenn die AfD im Osten gewinnt? Und weiter: "Ich weiß, dass im Osten manch einer darüber nachdenkt, ob es nicht vielleicht besser wäre, mit denen irgendwann einmal zusammenzuarbeiten. Nein, wir würden das nicht tun. Wir würden unsere Seele verkaufen, wenn wir mit diesen Leuten in irgendeiner Form politisch zusammenarbeiten."

Liefert sich in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem sächsischen CDU-Ministerpräsidenten: AfD-Kandidat Jörg Urban (60). Seine Partei wurde in Sachsen vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft. © Sebastian Kahnert/dpa