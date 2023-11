CDU-Chef Merz sicher: Kontroverse Aussagen über Asylanten waren notwendig!

Friedrich Merz (68, CDU) denkt, dass er mit seinen überspitzten Aussagen auf ein wichtiges Problem hingewiesen habe. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

"Ohne die Zahnarztdebatte hätte die Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler nicht 36 Monate Asylbewerberleistungsgesetz statt Übergang schon nach 18 Monaten in das Bürgergeld beschlossen", erklärt Merz im Interview mit "t-online" am Samstag.

Ende September sagte Merz im TV, dass Asylbewerber sich beim Arzt die "Zähne neu machen" ließen, während deutsche Staatsbürger nicht mal einen Termin bekommen würden.

"Dass wir darüber überhaupt diskutiert haben, ist dem Umstand zu verdanken, dass es eine solche Aufregung gegeben hat, als ich etwas zugespitzt auf diesen Missstand hingewiesen habe", rechtfertigt sich Merz nun.

In Bezug auf seine Aussagen über "kleine Paschas", die in der Schule den Lehrkräften auf den Senkel gehen, habe Merz nach eigenen Aussagen später sogar Zuspruch von zuvor kritischen Journalisten erhalten: "Und zu den kleinen Paschas sagen mir selbst Journalisten, die mich vor einem halben Jahr noch massiv kritisiert haben: Das war wohl noch eine verniedlichende und beschönigende Beschreibung der Zustände, die wir an den Schulen hier sehen."