CDU-Chef Merz mit düsterer Prognose: "Die nächste Finanzkrise kommt bestimmt!"

Meerane - Die deutsche Wirtschaft ist ins Schlingern geraten. Es muss sich was ändern. Das sieht auch CDU-Chef Friedrich Merz (68) so, der im letzten Teil des großen TAG24-Interviews erklärt, wie er es besser machen würde. Außerdem geht er im Vorfeld der Landtagswahl in Sachsen auf aktuelle Entwicklungen im Freistaat ein und prophezeit die nächste Finanzkrise.