Nach provokantem Zahnarzt-Spruch: CDU-Chef Merz teilt erneut aus!

Beim Arbeitgeber-Tag 2023 hatte es CDU-Chef Friedrich Merz (67) auf die Ampel abgesehen. © Soeren Stache/dpa

Vor der versammelten Wirtschaftselite regte sich Merz über hohe Bürokratie-Kosten und einen Stillstand in Deutschland auf.

Gerichtet an die Spitzenpolitiker der aktuellen Regierung - so auch Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) - stellte der CDU-Politiker klar: "Jede Sitzungswoche des Deutschen Bundestags ist eine ernsthafte Bedrohung für dieses Land."

Die Bürokratie lähme die Wirtschaft, so Merz. "Jede Woche wird beschlossen, die Bürokratie-Kosten weiter hochzutreiben. So was haben wir noch nicht erlebt", kritisierte er bei der Veranstaltung.

Als Beispiel führte der CDU-Vorsitzende das Kindergrundsicherungs-Gesetz an. Dabei gehe ein Viertel des Geldes in neue Bürokratie und Verwaltung.