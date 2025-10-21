Offizieller Antrittsbesuch: Bundeskanzler im Südwesten zu Gast

Stuttgart - Knapp ein halbes Jahr nach Amtsantritt kommt Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) am Dienstag zu seinem offiziellen Antrittsbesuch nach Baden-Württemberg .

Bei Friedrich Merz (69, CDU) stehen mehrere Termine im Südwesten an. © Christophe Gateau/dpa

Der CDU-Politiker landet morgens am Stuttgarter Flughafen und wird dann in die Villa Reitzenstein gefahren, den Regierungssitz, wo ihn Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne) empfängt.

Dort wird Kretschmann dem Kanzler auch seine Kabinettsmitglieder vorstellen. Merz trägt sich im Anschluss ins Gästebuch des Landes ein.

Merz will an einer rund einstündigen Kabinettssitzung teilnehmen. Auch der Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit, Michael Meister, wird dabei sein.

Es soll um die Zusammenarbeit von Bund und Land gehen und um Themen, die den Baden-Württembergern besonders wichtig sind - insbesondere Wirtschaft und Innovation. Anschließend folgen Pressestatements.

Am Nachmittag geht es dann für Merz weiter nach Heilbronn. Dort will er mit Kretschmann beim Spatenstich für den sogenannten IPAI-Campus teilnehmen. Auch Bundesforschungsministerin Dorothee Bär und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger werden erwartet.