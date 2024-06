Mit 2,7 Prozent bei Europawahl: Aiwanger will Teil der Bundesregierung werden

Klarer Dämpfer vom Koalitionspartner: Markus Söder (57, CSU) sieht die nationalen und europäischen Träume der Freien Wähler als gescheitert. © Sven Hoppe/dpa

So nutzte er den öffentlichen Auftritt - fast schon erwartungsgemäß - um seinen Anti-Grünen-Populismus weiter zu befeuern. Aiwangers Ansicht nach seien sie ein Grund dafür, dass radikale Kräfte in den vergangenen Jahren so stark geworden seien.

Der Freie-Wähler-Chef unterstrich mehrmals, die Grünen aus der kommenden Regierungskoalition raushalten zu wollen. Auch zofft er sich mit seinem Koalitionspartner in der bayerischen Landesregierung.

Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU) sagte nach den ersten Hochrechnungen, dass mit dem Ergebnis die nationalen und europäischen Träume der Freien Wähler beendet wären. Sie sollten sich weiter auf Land und Kommunen konzentrieren.

"Heute müssen Sie froh sein, dass die Freien Wähler in Bayern so stark sind im Landtag. Sonst hätten wir auch in Bayern die Grünen an der Backe", so Aiwangers Konter.

Er strebe auf Bundesebene eine Koalition mit der Union und der FDP an. Nach der EU-Wahl würden diese drei Parteien zusammen auf 37,9 Prozent kommen.

Da muss also noch einiges passieren. Denn wenn 62,1 Prozent jemand anderen für besser halten, kann man vermutlich nicht von einem Regierungsauftrag der Wähler sprechen.