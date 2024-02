Lauterbach von Narrengericht verurteilt: "Erklärbär der Nation"!

Stockach - Ein Bundesgesundheitsminister, der auf der Bühne steht und mit Witzen unterhält: In Stockach musste Karl Lauterbach (60, SPD) vor das Narrengericht. Sprüche auf Kosten von Koalitionskollegen kamen besonders gut an.

Karl Lauterbach (60, SPD) wird von Laufnarren am Band in den Saal geführt. © Felix Kästle/dpa

Der SPD-Politiker musste sich als Beklagter vor dem "Hohen Grobgünstigen Narrengericht" verantworten. Die Vorwürfe des närrischen Klägers hatten es in sich: Hochstapelei, Mediengeilheit und Alarmismus während der Corona-Pandemie: "Die Sensenmann-Aura ist bei ihm Programm."



Mit makaberen Witzen und bissigen Sprüchen in Richtung Ampel-Koalition trat Lauterbach den Fastnachts-Richtern und seinem Kläger selbstbewusst entgegen. "Das Einzige, was wir in der Ampel hochstapeln, sind ungelöste Probleme." Aber dafür müsse nicht er angeklagt werden, "sondern der Oppositionsführer in der Regierung: also Christian Lindner".

Man habe ihm übrigens explizit davon abgeraten, nach Stockach (Kreis Konstanz) zu kommen, sagte der 60-Jährige in seiner Verteidigungsrede. "Ich würde eine Talkshow bei Markus Lanz verpassen." Das Problem habe er lösen können: Lauterbach war dann tatsächlich noch am selben Abend in Lanz' ZDF-Talkshow zu Gast - die Aufnahme sei bereits am Vortag erfolgt.

Der Vorwurf, er sei zu oft im Fernsehen, sei grotesk, entgegnete der Minister dennoch - gerade für ein solches Gericht, das ungerechte Anklagen vor laufender Kamera vortrage.

Vom Stockacher Narrengericht gab es für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Donnerstagabend den "Erklärbär"-Titel zusammen mit dem passenden Stofftier.