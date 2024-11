Söder poltert weiter gegen Grüne – jetzt meldet sich Ex-Kanzlerin Merkel zu Wort

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (70, CDU) findet Söders Verhalten gegenüber möglichen Koalitionspartnern mehr als fragwürdig. © Hendrik Schmidt/dpa

Seit Jahren wird er nicht müde, diese Partei als Feindbild zu etablieren.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (55, Grüne) als Dauerziel Söders Attacken meinte kürzlich zu Gast in einem Podcast: "Ich glaube schon, dass er eine Art 'Crush on me' hat. Aber das ist nicht im gleichen Maß zurückgegeben."

Markus Söder – seines Zeichens weder Kanzlerkandidat noch mit Ambitionen, überhaupt nach Berlin gehen zu wollen – hatte seine Absage an ein schwarz-grünes Bündnis auf Bundesebene am vergangenen Wochenende erneut untermauert.

Jetzt hat sich Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (70, CDU) zu Wort gemeldet und ganz klare Worte in Richtung München gesendet.

"Eine Bündnisfähigkeit muss erhalten bleiben, zumal schwarz-grüne Koalitionen in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg funktionieren", so Merkel.