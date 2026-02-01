Markus Söder: "Eine Stunde Mehrarbeit ist nicht zu viel verlangt"

München/Berlin - CSU-Chef Markus Söder (59) sieht in Mehrarbeit eine Lösung für die wirtschaftlichen Probleme Deutschlands.

Markus Söder (59) will Reformen für mehr Wirtschaftswachstum – und das so schnell wie möglich, trotz der anstehenden Landtagswahlen. © Michael Kappeler/dpa

"Eine Stunde Mehrarbeit in der Woche würde uns enorm viel Wirtschaftswachstum bringen und ist wirklich nicht zu viel verlangt", sagte Söder in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".

Zudem brauche es die von Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) bereits geforderte Abschaffung der telefonischen Krankschreibung und einen schrittweisen Abbau der sogenannten Rente mit 63, also der abschlagsfreien frühzeitigen Rente für besonders langjährig Versicherte.



