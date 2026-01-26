Fußball-WM boykottieren? So reagiert Markus Söder

München - CSU-Chef Markus Söder (59) lehnt einen Boykott der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko ab.

CSU-Chef Markus Söder (59) plädiert für einen besonnenen Umgang mit den USA. © Pia Bayer/dpa

Dies sei "völliger Quatsch", sowohl im Interesse der Sportler als auch außenpolitisch, sagte der bayerische Ministerpräsident nach einer Sitzung des Parteivorstands in München.

"Was soll denn das sein, mal abgesehen davon, dass die Fußball-WM nicht nur in den USA stattfindet, sondern auch in Kanada und in Mexiko." Die Weltmeisterschaft startet am 11. Juni 2026.

Der Präsident des FC St. Pauli, Oke Göttlich, und Präsidiumsmitglied des DFB und der DFL, hatte zumindest eine Diskussion über die Lage in den USA mit Bezug auf die Weltmeisterschaft gefordert. "Ich frage mich wirklich, wann der Zeitpunkt ist, darüber konkret nachzudenken und zu reden. Und für mich ist dieser Zeitpunkt definitiv gekommen", sagte er.

"Das Leben eines Profifußballers ist nicht größer als das Leben von sehr vielen Menschen in verschiedenen Regionen, die derzeit von dem WM-Gastgeber direkt oder indirekt angegriffen oder bedroht werden."