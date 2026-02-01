"Panda" im Tierheim geht leer aus: Harsche Kritik an Söder-Projekt

München - Der Tierschutzverein München e. V. kritisiert das Panda-Projekt von Markus Söder (59, CSU) und fordert echte Hilfe für den Tier- und Artenschutz.

Hund Carlos wartet im Münchner Tierheim. Innerhalb Bayerns darf er aufgrund seiner Rasse nicht vermittelt werden. © Tierschutzverein München

Ab 2028 sollen zwei Riesenpandas in den Tierpark Hellabrunn ziehen, hatte der Ministerpräsident zuletzt verkündet.

Derweil sitzt im Münchner Tierheim ein völlig vergessener "Pandabär", der dringend Unterstützung bräuchte. Carlos, ein schwarz-weißer American Staffordshire Terrier, gehört zu den am schwersten zu vermittelnden Tieren der Organisation.

Seit fünf Jahren wartet der Hund mit den schwarzen Augenflecken auf seine Menschen. Da er erfahrene Halter braucht und in Bayern als Listenhund geführt wird, ist seine Vermittlung stark eingeschränkt. Ein Zuhause könnte er nur außerhalb des Freistaats finden. Listenhunde wie Carlos machen fast ein Viertel aller Vermittlungshunde aus, berichtet der Tierschutzverein.

"Wir lieben alle Tiere, natürlich auch Pandas – aber Millionen für die Zurschaustellung zweier armer Geschöpfe, während Hunderttausende Euro jährlich für die Pflege unserer schwer vermittelbaren Hunde fehlen, sind aus unserer Sicht völlig fehlgeleitet", erklärt Claus Reichinger, der stellvertretende Vorsitzende des Tierschutzvereins.

Mit dem Geld, das für den Bau des Geheges und den Unterhalt der Pandas draufgeht, könnten all die Dauersitzer in bayerischen Tierheimen vernünftig und sicher versorgt werden, so Reichinger.