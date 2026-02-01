Er bezeichnete Robert Habeck als "Schwachkopf": Stefan Niehoff (†65) ist tot

Landkreis Haßberge - Der durch die sogenannte "Schwachkopf-Affäre" bekannt gewordene Rentner Stefan Niehoff ist am Samstag im Alter von 65 Jahren verstorben.

Kurz nachdem Stefan Niehoff (†65) den Post veröffentlicht hatte, stand die Polizei für eine Durchsuchung vor seiner Haustür. © Pascal Höfig/NEWS5

Er sei den Folgen eines Schlaganfalls erlegen. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien.

Der Fall des ehemaligen Bundeswehr-Feldwebels hatte deutschlandweit für Aufsehen gesorgt und eine Debatte über die Meinungsfreiheit in den sozialen Medien losgetreten. Vor allem von rechter Seite wurde Niehoff zum Helden hochstilisiert.

Was war passiert? Niehoff hatte auf seinem "X"-Account einen Retweet mit einem Foto des damaligen Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (56) veröffentlicht, das in Anlehnung an ein Produkt des Haarpflege-Unternehmens Schwarzkopf mit den Worten "Schwachkopf Professional" untertitelt war.

Daraufhin stellte der Grünen-Politiker einen Strafantrag gegen Niehoff. Kurz darauf stand dann die Polizei im November 2024 vor der Wohnung des überraschten Rentners im kleinen unterfränkischen Ort Burgpreppach und durchsuchte diese.

Dieses Vorgehen wurde von vielen Kritikern als unverhältnismäßig angesehen.