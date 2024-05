Er ist erst 30: SPD-Hoffnungsträger an Krebs erkrankt!

Berlin/Hannover - Bittere Nachricht aus dem Bundestag: Der Abgeordnete Adis Ahmetovic (30) ist an Krebs erkrankt! Bereits mit 28 Jahren hatte der SPD -Politiker das Direktmandat in seinem Wahlkreis geholt. Nun muss der junge Hannoveraner mit Wurzeln in Bosnien und Herzegowina erst mal kürzertreten. Doch er zeigt sich optimistisch.

Adis Ahmetovic (30, SPD) ist an Krebs erkrankt. © dpa | Jonathan Penschek

Am heutigen Freitag machte er die Diagnose in seinem Instagram-Post öffentlich. Zuvor hatte Ahmetovic einen Brief an die SPD-Mitglieder verfasst und sie über seine Erkrankung informiert.

An seine 15.000 Instagram-Follower gerichtet, schrieb er dann am Nachmittag: "Heute muss ich Euch leider mitteilen, dass ich erkrankt bin. Bei mir wurde Krebs diagnostiziert."

Der Befund habe ihn und seine Familie schwer getroffen hat, doch die positive Botschaft durch seine behandelnden Ärzte würde lauten, dass der Krebs heilbar sei!

Ahmetovic, der schon als Teenager in die SPD eingetreten war, kündigte an: "Aus diesem Grund werde ich mich einer entsprechenden Behandlung unterziehen, die Ruhe und Kraft erfordern wird. Nach intensiven Gesprächen mit den Ärzten bin ich sehr zuversichtlich, dass ich wieder gesund werde."

Der 30-Jährige machte sofort klar, dass es nur eine kleine Pause und kein dauerhafter Rückzug aus der Politik werden solle. "Nach meiner vollständigen Genesung werde ich meine Aufgaben sehr gerne und mit derselben Leidenschaft wie bisher fortsetzen", schrieb das Mitglied des Deutschen Bundestages.