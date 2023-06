Verschärftes Asylverfahren? Flüchtlingsrat bezeichnet Kretschmann als menschenverachtend

Stuttgart - Auf den Klartext folgte die Verbalattacke! Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (75, Grüne ) war am gestrigen Mittwochabend zu Gast bei Talkmaster Markus Lanz (54). Doch was er dort zu sagen hatte, brachte einige auf die Palme, auch aus den vermeintlich eigenen Reihen.

Als Kretschmann das Wort ergriff, wurde sofort klar, dass seine Äußerungen auf Unmut in den eigenen Reihen stoßen würden. Grund:

Am gestrigen Mittwochabend diskutierten Journalistin Eva Quadbeck (53), Bauingenieurin Lamia Messari-Becker (50), Journalist Johannes Hano (60) und Grünen-Politiker Winfried Kretschmann (75) über Themen, die mal wieder für politischen Sprengstoff sorgten.

Grünen-Ikone Winfried Kretschmann (75, r.) sieht sich nach seinem Auftritt bei Markus Lanz heftiger Kritik aus den eigenen Reihen ausgesetzt. © Christoph Schmidt/dpa

Die vorgetragenen Argumente des baden-württembergischen Landesvaters stießen insbesondere beim Flüchtlingsrat auf wenig Gegenliebe.

Dieser distanzierte sich unmittelbar von den Aussagen Kretschmanns. Streitpunkt war die Frage, ob die EU-Außengrenzen in der jetzigen Form einem riesigen Gefängnis gleichen würden.

Der Grünen-Politiker sieht das nicht so und findet, dass alle Menschen, die dort temporär landen würden, auch wieder aus freien Stücken zurück könnten, wenn sie denn wollten. Außerdem sieht Kretschmann das Asylrecht als weiterhin gewährleistet.

Die flapsig formulierte Äußerung, dass Deutschland irgendwann aus allen Nähten platzen würde, wenn alle Menschen in die Bundesrepublik kämen, ließ wiederum den Flüchtlingsrat ordentlich aus der Haut fahren.

Dieser betrachtet die Aussagen des 75-Jährigen als menschenverachtend und fürchtet ein Erstarken der rechtspopulistischen Kräfte in Baden-Württemberg.

Doch nicht nur der Flüchtlingsrat ist in chronischer Aufruhr, auch innerhalb der Grünen selbst brodelt es gewaltig. So ist die Grünen-Spitze um Ricarda Lang (29) und Außenministerin Annalena Baerbock (42) uneins in der Bewertung des Asylverfahrens - und jetzt zündelt auch noch Kretschmann ...