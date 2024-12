Umfrage zur Bundestagswahl: So schlecht schneiden Merz, Habeck, Scholz und Weidel ab

Wäre an diesem Sonntag Bundestagswahl, FDP und Die Linke würden an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. © ZDF/Forschungsgruppe Wahlen

Würde am kommenden Sonntag bereits wirklich ein neuer Bundestag gewählt, käme die SPD auf 15 Prozent, derselbe Wert, den die Sozialdemokraten auch schon bei der Projektion für das letzte ZDF-Politbarometer erhielten.

CDU/CSU würden 31 Prozent erreichen, ein Minus von 2 Prozentpunkten. Die Grünen lägen unverändert bei 14 Prozent, die FDP würde mit 3 Prozent (minus 1) den Wiedereinzug in den Bundestag verpassen.

Die in Teilen rechtsextreme AfD würde sich um 2 Punkte verbessern und bei 19 Prozent landen, die Linke würde sich um einen Punkt verbessern und 4 Prozent erreichen, was jedoch weiter zu wenig für den Einzug in das Parlament wäre. Das BSW läge unverändert bei 5 Prozent, was gerade für den Parlamentseinzug reichen würde.

"Das würde von den politisch wahrscheinlichen Koalitionen für eine Regierung aus Union und SPD sowie für eine Regierung aus Union und Grüne reichen", hieß es.