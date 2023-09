Möchten Sie Ihr Pamphlet mit oder ohne Rassismus?

Berlin - In diesem Wochenrückblick lässt TAG24 -Redakteur Malte Kurtz (28) die politischen Highlights Revue passieren und betrachtet die Entwicklungen in Deutschland sowohl kritisch als auch mit einem Augenzwinkern.

Bei all den Vorwürfen gegen Hubert Aiwanger (52, Freie Wähler, M.), muss man sich auch einfach mal ein kühles Getränk gönnen. © Uwe Lein/dpa

In Anbetracht der Vorwürfe gegen Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (52, Freie Wähler) dürften in der abgelaufenen Woche unzählige Politiker nochmal ihre verstaubten Schulsachen durchwühlt haben - in der Hoffnung, vor Amtsantritt nicht noch ein "Pamphlet" übersehen zu haben.

Allein die in den Medien verwendete Bezeichnung "Pamphlet", die laut Duden für "Schmähschrift" oder "Spottschrift" steht, scheint mir in diesem Fall unpassend.

Wirklich sehr spöttisch, wenn jemand einen "Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz" verlost. Wie wäre es stattdessen mit "Nazi-Brief" oder "Hassschrift"?

Generell konnte die vergangene Woche gut unter der Schul-Metapher zusammengefasst werden, zumal sich alle Bundestagsfraktionen sowie die Ampel-Regierung zu sogenannten Halbzeit-Klausuren trafen.

Wirklich bestanden hat die Prüfung allerdings niemand.