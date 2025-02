Als erster überhaupt: Trump live beim Super Bowl! Welches Team wird der Präsident anfeuern?

New Orleans - Der ehemalige Showmaster, Unternehmer und amtierende US-Präsident Donald Trump (78) wird am Sonntag live im Stadion sitzen und sich den Super Bowl ansehen. Das hat vor ihm noch keiner seiner Vorgänger getan.

Der 45. und aktuell 47. US-Präsident Donald Trump (78) zeigte sich in der Vergangenheit mehrmals als möglicher Fan der Kansas City Chiefs. © Chip Somodevilla/Getty Images North America/Getty Images via AFP

Der 45. und aktuell 47. US-Präsident wird laut Mitteilung aus dem Weißen Haus persönlich im Stadion in New Orleans sein, um sich dieses Spektakel anzusehen.

Ein nicht näher genannter Mitarbeiter des Weißen Hauses bestätigte das gegenüber US-Medien. Doch zu welchem Team wird er 78-Jährige halten? Einiges deutet dabei auf die Kansas City Chief hin.

Beim größten Einzelsport-Event der Welt treffen diese - nach deutscher Ortszeit - in der Nacht auf Montag um 0.30 Uhr auf die Philadelphia Eagles.

Die Chiefs sind in dieser Partie nicht nur Titelverteidiger, sondern könnten auch einen historischen Moment schaffen. Beim 59. Super Bowl haben sie die Chance, das erste Team in der NFL-Geschichte zu werden, dass dreimal in Folge die "Vince Lombardi Trophy" gewinnt.

Offiziell gibt es (noch?) keine Hinweise darauf, für wen der Präsident jubeln wird. Im ersten Moment könnte man fast noch auf die Eagles tippen.