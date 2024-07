Clooney fordert Biden zum Rücktritt auf – Und wird von Trump als "Ratte" bezeichnet

Donald Trump (78) ist stinksauer auf George Clooney (63). © JOE RAEDLE/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

"Ich liebe Joe Biden", schrieb der Star der "Ocean's"-Reihe in einem Gastbeitrag der New York Times. "Als Senator. Als Vizepräsident und als Präsident. Ich sehe ihn als Freund und glaube an ihn. Glaube an seinen Charakter. Glaube an seine Moral. [...] Aber der einzige Kampf, den er nicht gewinnen kann, ist der Kampf gegen die Zeit. Das kann keiner von uns."

Daher wünsche er sich einen neuen Kandidaten, damit die Demokraten eine Chance im Wahlkampf gegen Donald Trump (78) haben.

Worte, die dem ehemaligen US-Präsidenten übel aufstießen.

Noch am selben Tag wandte sich Trump an seine eigene Social-Media-Plattform "Truth Social" und machte seinem Ärger Luft.



"Jetzt mischt auch der Möchtegern-Schauspieler George Clooney mit, der nie auch nur annähernd einen guten Film gemacht hat", wetterte der 78-Jährige. "Er hat sich gegen Crooked Joe [Trumps Spitzname für Biden, zu Deutsch: Korrupter Joe, Anm. d. Red.] gewandt, so wie die Ratten, die sie beide sind. Was weiß Clooney schon?"