Diktator-Vergleich: Trump erntet erneut heftige Kritik für seine Rede

Donald Trump (78) hat in einer Rede seine Anhänger aufgefordert, für ihn zu stimmen. © Alex Brandon/AP/dpa

In einer Rede in West Palm Beach, Florida, rief er am vergangenen Freitag dazu auf, ihn bei der Wahl am 5. November durch die Stimmabgabe zu unterstützen, berichtet The Mirror.

In seiner Rede wandte er sich vor allem an seine christlichen Wähler.

"Geht raus und wählt! Nur dieses eine Mal. Ihr müsst es nicht noch einmal machen, noch vier Jahre und wisst ihr was? Es wird alles wieder in Ordnung gebracht werden, es wird alles gut werden. (...) In vier Jahren müsst ihr nicht mehr wählen", sagte der 78-Jährige.

Trump hat einen unregelmäßigen Redestil und es ist unklar, was genau er damit meinte, dass seine christlichen Anhänger nicht wählen müssen.