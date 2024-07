Google-Suche des Trump-Schützen enthüllt: "Wie weit war Oswald von Kennedy entfernt"

Attentäter Lee Harvey Oswald (†24) schoss 1963 auf den damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy (†46, M.). © Jim Altgens/AP/dpa

Die FBI-Analyse des Laptops des Schützen habe ergeben, dass dieser habe herausfinden wollen, wie weit der Kennedy-Attentäter Lee Harvey Oswald (†24) entfernt gewesen sei, als er 1963 auf den damaligen Präsidenten Kennedy schoss.

Das sagte FBI-Chef Christopher Wray (57) in einer Anhörung zum Trump-Attentat vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses.

Der Trump-Schütze habe nach diesen Informationen am 6. Juli im Netz gesucht, so Wray. Das sei der Tag gewesen, an dem er sich für die Trump-Veranstaltung in der Stadt Butler in Pennsylvania angemeldet habe.

"Am 6. Juli machte er eine Google-Suche nach: 'Wie weit war Oswald von Kennedy entfernt'", sagte Wray.