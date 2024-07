Nach gescheitertem Trump-Attentat: Secret-Service-Chefin tritt zurück

Am Montag musste sich Kimberly Cheatle vor einem Untersuchungsausschuss im US-Kongress verantworten. Einen Rücktritt lehnte sie bislang ab. © Kent Nishimura/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP ist Kimberly Cheatle am Dienstag von ihrem Posten als Chefin des Secret Service zurückgetreten.

"In Anbetracht der jüngsten Ereignisse habe ich schweren Herzens die schwierige Entscheidung getroffen, als Direktorin zurückzutreten", schrieb Cheatle in einer Mail, die AP vorliegt, an ihre Mitarbeiter. Sie übernehme die "volle Verantwortung für die Sicherheitslücke".

Cheatle werden als oberster Personenschützerin des amtierenden und aller ehemaligen Präsidenten schwere Versäumnisse im Zusammenhang mit dem gescheiterten Attentat auf Ex-Präsident Donald Trump (78) vorgeworfen.

Kimberly Cheatle wurde im August 2022 von US-Präsident Joe Biden (81) zum Direktor des Secret Service ernannt. Zuvor war sie Sicherheitschefin bei Getränke- und Lebensmittelkonzern PepsiCo. Sie trat mit dem Ziel an, "mehr Frauen und Kandidaten mit diversem Hintergrund" einstellen zu wollen.