Heikle Tonaufnahme vor Gericht aufgetaucht: Trump spricht über Angriff auf "US-Gegner"

New York City (USA) - In der Affäre um gefälschte Geschäftsdokumente geht es heiß her. In einer neu aufgetauchten Tonaufnahme spricht Donald Trump (77) über einen geplanten Angriff auf den Iran und andere "US-Gegner". Vor Gericht ein vielversprechendes Beweismittel gegen den Ex-Präsidenten!