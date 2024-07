Potenzieller Biden-Rückzieher: Trump rechnet schon mit "erbärmlicher" Stellvertreterin ab

Sorgte erneut für reichlich Wirbel: Ex-US-Präsident Donald Trump (78) zog bei einer privaten Golfrunde über seine Konkurrenten her. © Screenshot/X/LevineJonathan

Am vergangenen Donnerstag standen sich Trump und Biden in einem aufsehenerregenden TV-Duell gegenüber. Genau eine Woche später haben sich die Vorzeichen für die am 5. November stattfindende Präsidentschaftswahl laut offizieller Umfragen nochmals verändert - zugunsten Trumps!

Vor Selbstvertrauen strotzend und im Beisein seines jüngsten Sprösslings Barron (18) machte der republikanische Präsidentschaftsanwärter nun in einem geleakten Videoclip auf dem Golfplatz im Trump National Golf Club Bedminster von sich reden.

Wie das konservative US-Portal "The Daily Beast" berichtete, soll sich Trump vor einer kleinen Gruppe Sympathisanten zu den gegenwärtigen Entwicklungen rund um die Rücktrittsgerüchte Joe Bidens geäußert haben.

Dabei zeigte sich der Republikaner in gewohnt angriffslustiger Manier und vergriff sich gleich mehrfach heftig im Ton. Thema war schließlich auch die eventuelle Ablösung des amtierenden Präsidenten, wie sie die "New York Times" am gestrigen Mittwoch ins Spiel brachte, was allerdings umgehend vom Weißen Haus dementiert wurde.