Sieges-Duft: Trump wirbt mit Bild von Bidens Frau für sein neues Parfüm!

Washington - Einmal Geschäftsmann, immer Geschäftsmann: Um für sein neues Parfüm zu werben, hat der designierte US-Präsident Donald Trump (78) ausgerechnet ein Bild mit First Lady Jill Biden (73) verwendet.

Bei der Wiedereröffnung des Pariser Wahrzeichens Notre Dame saßen Jill Biden (73, l.) und Donald Trump (78, r.) eng beieinander. © Thibault Camus/AP Pool /dpa

Vorneweg: Ja, neben vergoldeten Sneakern und Uhren verkauft Trump auch sein eigenes Parfüm!

Der Duft trägt den Namen "Fight, Fight, Fight", ist sowohl für Frauen als auch für Männer erhältlich und kostet 199 US-Dollar (rund 189 Euro). Als ein Attentäter im Wahlkampf auf Trump geschossen hatte, rief der 78-Jährige der Menge mit geballter Faust eben diese Worte zu. Die Bilder gingen um die Welt.

Um pünktlich zum Weihnachtsgeschäft die Werbetrommel für sein neuestes Produkt zu rühren, hat sich Trump mal eben seine Sitznachbarin bei der Wiedereröffnung des Pariser Wahrzeichens Notre Dame zunutze gemacht: niemand geringeres, als die Frau von Noch-Präsident Joe Biden (82), First Lady Jill.

Ein Schnappschuss von der Feierlichkeit in der Stadt der Liebe zeigt, wie Frau Biden durchaus etwas angetan in Richtung Trump blickt, während dieser etwas zu erzählen scheint. Ob der Republikaner an jenem Abend überhaupt seinen eigenen Duft aufgetragen hatte, ist natürlich nicht bekannt.

Das hält Trump jedoch nicht davon ab, die Steilvorlage zu nutzen. Zu dem Bild schreibt es auf seiner Plattform "Truth Social": "Ein Duft, dem deine Feinde nicht widerstehen können!"