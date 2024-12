Trump enthüllt nach Treffen mit Prinz William Details über Gesundheitszustand von König Charles III.

USA - Nachdem sich der wiedergewählte, künftige US-Präsident Donald Trump (78) und Prinz William (42) in Paris getroffen hatten, sprach der 78-Jährige nun über die Krebstherapie von König Charles III. (76).

Prinz William (42, l.) und Donald Trump (78) trafen sich am vergangenen Samstag zu einem Gespräch. © Aaron Chown/Pool PA/AP/dpa

Die beiden Männer begegneten sich am vergangenen Samstag nach der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame.



Wie The Sun nun berichtete, gab Trump daraufhin an, William habe ihm gesagt, dass der britische König in Bezug auf seine Krebstherapie "sehr stark kämpfe".

Der ebenfalls an Krebs erkrankten Ehefrau des 42-Jährigen, Prinzessin Kate (42), gehe es hingegen "gut".

"Ich hatte ein gutes Gespräch mit dem Prinzen. Ich fragte ihn nach seiner Frau, und er sagte, es gehe ihr gut. Und ich habe ihn nach seinem Vater gefragt, und sein Vater kämpft sehr hart, und er liebt seinen Vater und er liebt seine Frau, also war es traurig", so der baldige Präsident.

Weiter schwärmte er von dem Prinzen: "Wir hatten ein großartiges Gespräch über eine halbe Stunde (...) Wir hatten ein tolles, tolles Gespräch. (...) Er sah gestern Abend wirklich sehr, sehr gut aus. Manche Leute sehen in natura besser aus?"