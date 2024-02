Trump attackiert Prinz Harry: "Er hat die Königin verraten, das ist unverzeihlich"

"Ich denke, sie waren zu gnädig zu ihm, nach dem, was er getan hat", fügte er hinzu und bezog sich damit wohl auf Harrys zahlreiche Vorwürfe , die er seiner Familie und dem Königshaus gegenüber gemacht hatte.

Der Hintergrund für Trumps Kritik: Harry war kürzlich vor Gericht erschienen, um zu klären, ob er in seinen US-Einwanderungspapieren über seinen Drogenkonsum gelogen hat.

Die königliche Familie sei Prinz Harry gegenüber "zu gnädig" gewesen und er würde ihn nicht so beschützen, wie es Joe Biden (81) getan hat, sagte Trump auf der CPAC-Konferenz in Washington.

Harry hatte am 16. Februar in der Talkshow "Good Morning America" erklärt, dass er die US-Staatsbürgerschaft in Erwägung ziehe. Dabei berichtete er auch über die Begegnung mit seinem Vater nach dessen Krebsdiagnose.

Auf die Frage, ob er seine Zeit in den USA genieße, äußerte sich Harry positiv. "Es ist erstaunlich. Ich liebe jeden einzelnen Tag", sagte er.