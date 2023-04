Trump in Höchstform: So denkt er über Putin und den Ukraine-Krieg!

USA - Donald Trump (76) hat Redebedarf! Nach seiner Anklage und der historischen Vorladung vor Gericht in der vergangenen Woche holt der Ex- US -Präsident zum Rundumschlag gegen alle aus. In einem Interview spricht er auch über seine Beziehung zu Putin sowie dessen Überfall auf die Ukraine .

Lässt sich trotz juristischem Ärger nicht unterkriegen: Ex-US-Präsident Donald Trump. © Evan Vucci/dpa

Die Trump-Show geht weiter: Wer glaubte, dass sich der in mehreren Punkten angeklagte Ex-US-Präsident nach dessen Vorladung vor Gericht zurückzieht oder gar reumütig zeigt, sah sich wieder einmal eines Besseren belehrt.



In einem Interview, welches am gestrigen Dienstag vom amerikanischen Sender "Fox News" ausgestrahlt wurde, strotzt Trump vor Selbstbewusstsein und poltert in altbewährter Manier gegen das politische Establishment und seinen demokratischen Rivalen und amtierenden US-Präsidenten, Joe Biden (80).

Doch bei dem Gespräch mit Tucker Carlson (53) ging es auch um außenpolitische Themen wie den Ukraine-Krieg und Russen-Präsident Wladimir Putin (70). Die Aussagen des in Florida lebenden Trumps dürften dabei weder überraschen noch schockieren, denn dieser hatte sich in der jüngeren Vergangenheit bereits häufiger zu pikanten Themen wie dem Ukraine-Krieg geäußert.

"Putin? Sehr schlau! Jetzt hat er wahrscheinlich ein schlechtes Jahr hinter sich. Aber man darf nicht vergessen, dass das Ganze nicht so einfach ist – wenn er die ganze Ukraine übernommen hätte. Aber was machen wir dann? Biden setzt sich so stark für die Ukraine ein", packt der Immobilien-Mogul gleich mehrere Punkte in eine Analyse.