Aggressiver Prostatakrebs! Ex-US-Präsident Joe Biden beginnt mit Strahlentherapie

Washington, D.C. (USA) - Im Mai wurde bekannt, dass Joe Biden (82) an Prostatakrebs erkrankt ist. Nun hat der frühere US-Präsident mit einer Strahlentherapie begonnen.

Joe Biden (82) lässt sich wegen seiner Krebserkrankung behandeln. © dpa | Michael Kappeler

"Im Rahmen eines Behandlungsplans für Prostatakrebs unterzieht sich Präsident Biden derzeit einer Strahlentherapie und einer Hormonbehandlung", teilte ein Sprecher am Samstag mit.

Die Krebserkrankung des 82-Jährigen soll aggressiv sein und sich bereits auf seine Knochen ausgebreitet haben.