Aggressiver Prostatakrebs! Ex-US-Präsident Joe Biden beginnt mit Strahlentherapie
Washington, D.C. (USA) - Im Mai wurde bekannt, dass Joe Biden (82) an Prostatakrebs erkrankt ist. Nun hat der frühere US-Präsident mit einer Strahlentherapie begonnen.
"Im Rahmen eines Behandlungsplans für Prostatakrebs unterzieht sich Präsident Biden derzeit einer Strahlentherapie und einer Hormonbehandlung", teilte ein Sprecher am Samstag mit.
Die Krebserkrankung des 82-Jährigen soll aggressiv sein und sich bereits auf seine Knochen ausgebreitet haben.
Biden war von 2021 bis 2025 der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. 2024 wollte er zunächst erneut gegen den früheren und jetzigen US-Präsidenten Donald Trump (79) antreten - im Juli vergangenen Jahres gab er dann jedoch bekannt, auf eine weitere Kandidatur zu verzichten.
