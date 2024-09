Kein Scherz! Joe Biden trägt Trump-Kappe, sofort tobt der ganze Saal

Shanksville (Pennsylvania/USA) - Nein, er hat nicht die Seiten gewechselt! Anlässlich des Gedenkens an die Terroropfer des schrecklichen Anschlags vom 11. September 2001 hat sich der amtierende US-Präsident Joe Biden (81) zu einer Geste hinreißen lassen, die wohl kaum einer für möglich gehalten hätte.

US-Präsident Joe Biden (81) traf auf einer Gedenkfeier auch auf Anhänger von Donald Trump (78). © Screenshot/TikTok/kelseysimmers94

Der in doppelter Hinsicht denkwürdige Auftritt ereignete sich am gestrigen Mittwoch in der beschaulichen Gemeinde Shanksville im Südwesten des Bundesstaats Pennsylvania, wo sich der scheidende Präsident mit lokalen Feuerwehrleuten getroffen hatte.

Nach Informationen der "New York Post" saßen im Publikum der Feuerwache Anhänger von Demokraten und Republikaner.

Dementsprechend war Biden längst nicht für alle Anwesenden im weiten Rund die "erste politische Wahl".