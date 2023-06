Nach Sturz von Joe Biden: Netz reagiert mit Spott und reichlich Schadenfreude

Sicherheitskräfte halfen Joe Biden (80) nach dessen Sturz über einen Sandsack wieder auf die Beine. © Andrew Harnik/AP/dpa

Es war nicht das erste Mal, dass Joe Biden in der Öffentlichkeit stürzte. Schauplatz des Geschehens war diesmal eine Militärakademie in Colorado Springs.

Biden ist der älteste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Trotz seines hohen Alters möchte er für eine zweite Amtszeit kandidieren.

Auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken reagierten zahlreiche User mit Spott und Häme. So wird Bidens Sturz etwa als Metapher für den Zustand des Landes gewertet - oder als Zeichen dafür, dass Biden nicht die richtige Führungsfigur sei.

"Ja, Mann, er ist schon wieder gefallen, ich lache mich kaputt", schrieb etwa ein Nutzer und lud dazu das Konterfei einer lachenden US-Vizepräsidentin Kamala Harris (58) hoch.

Ein anderer kommentierte: "In Moskau und Peking lacht man sich schlapp über unseren Präsidenten."

Ein Influencer stellte einen Bezug zur Corona-Pandemie her und meinte: "Ich werde nie vergessen, wie Joe Biden in jenem Winter Leute entmenschlichte, die sich keine synthetische mRNA injizieren lassen wollten. Es ist schwer, Mitleid mit einem so bösen Mann zu haben. Er versuchte, Millionen von Leben zu ruinieren."

Doch der Präsident erhielt auch wohlwollende Meinungen. "Er ist lediglich über ein Kabel gestürzt. Das kann jedem mal passieren", kommentierte eine Frau auf Twitter. "Es ist gemein, wie alle hier über ihn herziehen", ergänzte ein User.