Verstörende Aktion von Joe Biden: Was macht der US-Präsident da?

Der Gesichtsausdruck des jungen Mädchens spricht Bände. © Screenshot/Twitter/@MattWallace888

Nach dem NATO-Gipfel in Litauen ging es für den Anführer der freien Welt weiter nach Finnland, wo Biden sich zusammen mit Vertretern der nordischen Länder über den Klimaschutz austauschte.

Als der US-Präsident am Donnerstag seine Heimreise nach Washington antrat, kam es auf dem Gelände des Flughafens in Helsinki zu einer Begegnung der etwas anderen Art zwischen Biden und einem kleinen Mädchen.

Bevor der US-Präsident in seinen Flieger einstieg, machte er kurz Halt, um den Schaulustigen hinter den Absperrzäunen die Hände zu schütteln. Bei einem kleinen Mädchen, das von ihrer Mutter auf den Arm genommen wurde, entschied sich Biden allerdings nicht für eine förmliche Begrüßung.

In klassischer Opa-Manier kam er dem Kleinkind mit seinem Gesicht sehr nahe und tat so, als würde er an der Schulter des Mädchens knabbern.