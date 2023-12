Crime und Unfälle in Hessen: Der zweite Teil des großen Jahresrückblicks 2023

Frankfurt am Main/Hessen - Welche üblen Verbrechen, spektakulären Gerichtsprozesse und tragischen Unfälle haben die Menschen in Frankfurt und ganz Hessen im vergangenen Jahr beschäftigt? Wir schauen im zweiten Teil unseres Crime-Rückblicks auf die wichtigsten Ereignisse.

8. Juli: Am Rande des umstrittenen Eritrea-Festivals in Gießen kommt es wie im Vorjahr zu Ausschreitungen. Gegner der Veranstaltung versuchen auf das Gelände vorzudringen und werden von der Polizei daran gehindert.

Die Polizei ist anschließend im gesamten Stadtgebiet massiv präsent, um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern. Am Ende werden 26 verletzte Polizisten, mehr als 120 Strafanzeigen und gut 130 Ingewahrsamnahmen gezählt.



Veranstalter des Festivals war der Zentralrat der Eritreer in Deutschland, der wegen seiner Nähe zu dem Regime in dem Land am Horn von Afrika als umstritten gilt. Das Festival selbst verlief friedlich.