Klimabericht Bayern: Kritik an Söder-Regierung! CO2-Ausstoß sinkt zu langsam

"Fünf Millionen Tonnen an CO2 pro Jahr einzusparen ist nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein", sagte Fraktionschef Ludwig Hartmann (44). "Bayern will bis 2040 klimaneutral sein - nach Adam Riese müssen wir also ab jetzt jährlich fünf Tonnen weniger CO2 verbrauchen." Die Einsparungen müssten also verzehnfacht werden.

Für 2022 ließen sich nur schwer Prognosen abgeben, heißt es in dem Bericht weiter. Der Atomausstieg und die seit dem Ukraine-Krieg zunehmende Kohleverstromung hätten aber wohl "erhebliche negative Auswirkungen", dies werde sich auch in den bayerischen Zahlen zeigen.

Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze (38) kritisierte die Söder-Regierung scharf. © Sven Hoppe/dpa-pool/dpa

Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze (38) kritisierte: "Statt zu handeln, rechnet sich die Staatsregierung lieber die eigenen Zahlen schön." Es werde betont, dass der CO2-Ausstoß pro Einwohner in Bayern geringer sei als in anderen Bundesländern. "Dass der Freistaat große Mengen an Strom importiert und die Emissionen für den hier verbrauchten Strom teilweise anderen Bundesländern zugerechnet werden, lässt die Söder-Regierung großzügig unter den Tisch fallen."

Schulze kritisierte, der Klimabericht enthalte "nur Larifari", keine konkreten Maßnahmen. "Was wir dringend brauchen, ist ein modernes Klimaschutzgesetz mit einem verbindlichen CO2-Budget und klaren Zielen für die einzelnen Sektoren, damit Bayern bis 2040 klimaneutral werden kann."

Hartmann sagte: "Anders als die Söder-Regierung legen wir konkrete Klimaziele fest - und definieren klar, was in den verschiedenen Sektoren, also im Verkehr, in der Landwirtschaft, im Gebäudebereich passieren muss, damit wir genügend CO2 einsparen."

Der Ministeriumssprecher wies diese Forderung zurück. "Auch die Bundesregierung verzichtet inzwischen auf spezifische Sektorenziele und hat sich damit dem bayerischen Weg angeschlossen", sagte er.

"Beim Klimaschutz in Bayern passiert viel", argumentierte er. "Der Freistaat bringt den Klimaschutz mit großer Dynamik weiter voran." Mit dem neuen Klimaschutzgesetz erfolge eine grundlegende Neuausrichtung der Klimapolitik in Bayern. So schreibe das Gesetz beispielsweise das überragende öffentliche Interesse für alle erneuerbaren Energien fest. Dies solle einen substanziellen Ausbau der erneuerbaren Energien ermöglichen.

"Das Klimaschutzprogramm ist dynamisch ausgestaltet, unterliegt im Hinblick auf die Zielerreichung einem regelmäßigen Evaluierungsprozess und wird kontinuierlich angepasst und fortgeschrieben", betonte der Sprecher weiter.