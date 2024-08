FDP-Politiker nach Anschlag in Solingen: "Diskussion um schärfere Waffengesetze ist Scheindebatte"

Der mutmaßliche Messerstecher von Solingen wurde am gestrigen Sonntag von Elitepolizisten nach Karlsruhe gebracht. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) erließ Haftbefehl. © Uli Deck/dpa

SPD-Chef Lars Klingbeil (46) stieß die Debatte um mögliche Waffenverbote wieder an. "Für mich gibt es keinen Grund, warum Menschen Stichwaffen im Alltag mit sich führen", sagte er der "Bild". Messer müssten von Deutschlands Straßen und Plätzen verschwinden.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete und Rechtsanwalt Philipp Hartewig sieht das anders: "Die Diskussion um schärfere Waffengesetze ist eine Scheindebatte und geht am Thema vorbei".



"Das Tatmittel in Solingen war mutmaßlich ein Küchenmesser, da bringt auch ein neues Waffenrecht kein Mehr an Sicherheit", so der FDP-Politiker weiter.

Außerdem verweist Hartewig auf den Paragraf 42 des Waffengesetzes. Demnach sind Messer bei Volksfesten ohnehin verboten.