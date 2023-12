Zweithöchste Warnstufe überschritten: Hochwassergefahr in NRW bleibt bestehen

An 32 Messstationen Pegeln war die erste Warnschwelle überschritten, die auf die Gefahr hinweist, dass land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet werden können. Die Pegel am Rhein und der Weser werden bei der Zählung nicht berücksichtigt.

Hier können die Kleinsten aktuell nicht spielen: Auch Spielplätze sind von dem Hochwasser betroffen. © Marius Fuhrmann

Ministerpräsident Hendrik Wüst (48, CDU) bedankte sich auf der Plattform X bei "allen Einsatzkräften und den vielen Ehrenamtlichen, die sich in diesen Stunden gegen das drohende #Hochwasser stemmen!". Der NRW-Regierungschef verwies auf eine amtliche Unwetterwarnung für Teile von NRW. "Bitte geben Sie aufeinander acht!", appellierte er.

Für die Deiche in Nordrhein-Westfalen bedeutete das Hochwasser eine starke Beanspruchung, teilte das Umweltministerium mit. An einigen Schutzanlagen im Land müssten Einsatzkräfte Stabilisierungsmaßnahmen durchführen. Umweltminister Oliver Krischer (54, Grüne) werde sich daher am Montag am Ruhrdeich in Oberhausen ein Bild der Maßnahmen machen.

Die Bezirksregierung Düsseldorf berichtete am Sonntag über den Einsatz am Ruhrdeich in Oberhausen, der "kritische Schwachstellen" zeige. Unterstützt von der Feuerwehr Duisburg und dem THW seien seit Freitag umfangreiche Maßnahmen zur Deichsicherung eingeleitet worden.

Feuerwehrleute und THW-Mitarbeiter hätten in mühevoller Handarbeit Geotextilmatten und Sandsäcke verlegt. Es seien Einsatzkräfte aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf und aus benachbarten Bereichen des Regierungsbezirks Münster hinzugezogen worden.

Die Stadt Oberhausen erklärte am Sonntagmittag, die Lage am Ruhrdeich sei stabil, eine Gefahr für die Bevölkerung besteht damit zurzeit weiterhin nicht.