Buckelwal "Timmy": Details des Konzepts klar, doch was passiert Sonntagfrüh?

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Buckelwal Timmy: Das neue Rettungskonzept der Initiative hat grünes Licht bekommen und steht. Am Sonntagmorgen könnte sich das Tier allerdings freischwimmen.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel-Kanbach, Madita Eggers, Alice Nägle, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Niendorf/Wismar/Poel - Deutschland bangt weiter mit Buckelwal "Timmy". Nach mehreren Strandungen in den vergangenen Wochen steht jetzt das Konzept einer privaten Rettungsinitiative, ihn in die Nordsee zu bringen. Oder macht sich der Ozeanriese vorher von allein auf den Weg? TAG24 berichtet im Liveticker.

Eine Rinne in der Kirchsee vor der Insel Poel führt vom Wal in tieferes Gewässer.
Eine Rinne in der Kirchsee vor der Insel Poel führt vom Wal in tieferes Gewässer.  © Philip Dulian/dpa

Am 23. März war der Wal auf einer Sandbank vor Niendorf (Schleswig-Holstein) gestrandet. Mehrere Rettungsversuche scheiterten, doch der Wal konnte sich schließlich selbst befreien - um kurz darauf mehrfach vor Wismar zu stranden.

Nach einer erneuten Befreiung lag er seit dem 31. März vor der Insel Poel - alles sah danach aus, als würde der Koloss dort sterben. Am 16. April trat jedoch plötzlich eine private Rettungsinitiative auf den Plan. Sie wollte den Wal aufs offene Meer hinausziehen.

Entsprechende Maßnahmen wurden in die Wege geleitet, doch am Montag (20. April) befreite sich der Buckelwal selbst, ehe er noch am selben Tag wieder zum Liegen kam.

25. April, 21.39 Uhr: Rund um "Timmy" ist wieder Ruhe eingekehrt

Nach den Arbeiten am Tag ist mittlerweile rund um "Timmy" Ruhe eingekehrt. Der Buckelwal liegt wieder allein in der Bucht.

Spannend wird, ob er sich am frühen Morgen, wenn der Wasserstand steigt, erneut von selbst freischwimmen kann. Dann soll er von bereitstehenden Booten begleitet werden. Sandsäcke versperren ihm gleichzeitig den Weg in flaches Gewässer.

Spannend wird, ob sich Buckelwal "Timmy" am frühen Sonntagmorgen, wenn der Wasserstand steigt, erneut von selbst freischwimmen kann.
Spannend wird, ob sich Buckelwal "Timmy" am frühen Sonntagmorgen, wenn der Wasserstand steigt, erneut von selbst freischwimmen kann.  © Philip Dulian/dpa

25. April, 19.38 Uhr: Technischer Leiter erklärt Details des Konzepts

Erstmals trat am Samstagabend der Technische Leiter der Rettungsinitiative, Felix Bohnsack, vor die Kameras. Er bezeichnete das nun geplante Rettungskonzept als "großen Bruder" des ursprünglichen, ersten Konzepts.

Er gab Details zur Barge preis. Diese sei 50 Meter lang, 13 Meter breit und dafür ausgelegt, bis zu 400 Tonnen transportieren zu können. Sie erfülle alle Bedingungen für den Transport des Wals bis in die Nordsee.

Angedacht sei, eine Netzplane unter dem Tier in Stellung zu bringen und "Timmy" langsam und kontrolliert rückwärts durch die Rinne in die Barge hineinzuziehen - mithilfe einer Hydraulik-Handwinde.

Zum Zeitplan sagte Bohnsack, dass die Barge morgen in Wismar eintreffen soll, dann in der Werft vorbereitet werde und möglicherweise schon am Montag zum Einsatz kommen könne. Geplant sei dann eine Tour über dreieinhalb Tage bis in die Nordsee und gegebenenfalls weiter bis in den Atlantik.

25. April, 18.18 Uhr: Statement gegen 19 Uhr erwartet

Gegen 19 Uhr/19.15 Uhr soll es vor Ort ein weiteres Statement der Beteiligten geben.

Zuvor findet nach TAG24-Informationen eine erneute Lagebesprechung der Rettungsinitiative mit Umweltminister Till Backhaus statt.

25. April, 17.35 Uhr: Wann soll die Barge in Poel ankommen?

Sie ist entscheidend für den Erfolg des Rettungsansatzes: Die Barge, eine Art nicht selbstfahrender Lastkahn, der abgesenkt werden kann, ist bisher noch nicht vor Ort eingetroffen.

Buckelwal "Timmy" soll durch die inzwischen fertig gebaggerte Rinne auf den Kahn gelotst und anschließend von einem Schlepper in die Nordsee gezogen werden.

"Für ein Wildtier ist das schon ziemlich komfortabel im Rahmen unserer Möglichkeiten", hatte Tierärztin Dr. Kirstin Tönnies am Nachmittag erklärt.

Vor ihrem Einsatz soll die Barge in einer Werft in Wismar mit Sand ausgelegt werden, um den Transport für den Wal angenehmer zu machen - am Abend wollen die Verantwortlichen über den Zeitplan aufklären.

25. April, 16.26 Uhr: Big Bags werden fortlaufend im Wasser platziert

Rund um "Timmy" werden weiterhin Big Bags verteilt - sie sollen verhindern, dass der Buckelwal am morgigen Sonntag, wenn der Wasserstand steigt, in die falsche Richtung schwimmt.

Aktuell sind auch zwei Mitglieder des Rettungsteams wieder in unmittelbarer Nähe des Tieres im Wasser.

Mithilfe eines kleinen Baggers werden die Big Bags im Wasser platziert. Sie sollen als eine Art Barrikade für den Wal fungieren.
Mithilfe eines kleinen Baggers werden die Big Bags im Wasser platziert. Sie sollen als eine Art Barrikade für den Wal fungieren.  © Bernd Wüstneck/dpa

25. April, 15.54 Uhr: Weiteres Statement am Abend angekündigt

Laut Umweltminister Backhaus soll es am Abend gegen 19 Uhr eine weitere Lagebesprechung mit allen Beteiligten geben.

Anschließend sei ein weiteres Statement geplant, in dem noch einmal konkreter auf das Rettungskonzept eingegangen werden soll.

25. April, 15.27 Uhr: Buckelwal ist ein Bulle und vier bis sechs Jahre alt

Backhaus ergreift noch einmal das Wort und erklärt, dass inzwischen zweifelsfrei feststehe, dass der Buckelwal ein männlicher Bulle und keine weibliche Kuh sei.

Er soll zwischen vier und sechs Jahre alt sein.

25. April, 15.16 Uhr: Transport wird nicht vor Dienstag starten

Nach Backhaus sprach Tierärztin Dr. Kirstin Tönnies. Sie lobte die Zusammenarbeit und die Schnelligkeit des Ministeriums. Explizit habe der Minister immer das Wohl von "Timmy" in den Vordergrund gestellt.

Zum Zeitplan erklärte die Veterinärin, dass der Transport vermutlich erst am Dienstag oder Mittwoch erfolgen könne. Die Barge, eine Art nicht selbstfahrender Lastkahn, der abgesenkt werden kann, sei noch nicht vor Ort und müsste dann auch erst speziell vorbereitet werden.

Tierärztin Dr. Kirstin Tönnies lobte in ihrem Statement die Zusammenarbeit mit dem Ministerium. Sie prophezeite, dass der Rettungsversuch nicht vor Dienstag starten dürfte.
Tierärztin Dr. Kirstin Tönnies lobte in ihrem Statement die Zusammenarbeit mit dem Ministerium. Sie prophezeite, dass der Rettungsversuch nicht vor Dienstag starten dürfte.  © NEWS5 / René Schröder

25. April, 15.07 Uhr: Konzept der Rettungsinitiative hat grünes Licht

Umweltminister Till Backhaus hat in einem Statement vor Ort erklärt, dass das neue Rettungskonzept der Initiative grünes Licht bekommen habe. Demnach werde die Idee mit der Barge von der Behörde geduldet.

Die beteiligten Veterinärinnen seien zu der Erkenntnis gekommen, dass das Tier "transportfähig" sei, unterstrich der Politiker. Gleichzeitig könne es genauso gut sein, dass der Wal sich morgen früh, bei dem steigenden Wasserstand wieder selbst auf den Weg mache.

Umweltminister Till Backhaus hat erklärt, dass das neue Rettungskonzept für "Timmy" grünes Licht bekommen hat.
Umweltminister Till Backhaus hat erklärt, dass das neue Rettungskonzept für "Timmy" grünes Licht bekommen hat.  © Marcus Golejewski/dpa

25. April, 14.32 Uhr: Big Bags werden im Wasser verteilt

Noch bevor Minister Backhaus vor das Mikrofon tritt, werden aktuell die Big Bags im Wasser nach und nach um den Wal verteilt.

Sollte das Wasser in der Nacht so hoch ansteigen, dass Timmy von selbst wieder los schwimmen könnte, sollen die Sandsäcke wie eine Art Leitplanke funktionieren. Dadurch werde verhindert, dass der Buckelwal wieder Richtung Land schwimmt.

Titelfoto: Philip Dulian/dpa

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