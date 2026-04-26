Buckelwal "Timmy": Details von Rettung klar, doch schwimmt sich das Tier am Sonntag selbst frei?

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Buckelwal Timmy: Das neue Rettungskonzept der Initiative hat grünes Licht bekommen und steht. Am Sonntagmorgen könnte sich das Tier allerdings freischwimmen.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel-Kanbach, Madita Eggers, Alice Nägle, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Niendorf/Wismar/Poel - Deutschland bangt weiter mit Buckelwal "Timmy". Nach mehreren Strandungen in den vergangenen Wochen steht jetzt das Konzept einer privaten Rettungsinitiative, ihn in die Nordsee zu bringen. Oder macht sich der Ozeanriese vorher von allein auf den Weg? TAG24 berichtet im Liveticker.

Eine Rinne in der Kirchsee vor der Insel Poel führt vom Wal in tieferes Gewässer.
Eine Rinne in der Kirchsee vor der Insel Poel führt vom Wal in tieferes Gewässer.  © Philip Dulian/dpa

Am 23. März war der Wal auf einer Sandbank vor Niendorf (Schleswig-Holstein) gestrandet. Mehrere Rettungsversuche scheiterten, doch der Wal konnte sich schließlich selbst befreien - um kurz darauf mehrfach vor Wismar zu stranden.

Nach einer erneuten Befreiung lag er seit dem 31. März vor der Insel Poel - alles sah danach aus, als würde der Koloss dort sterben. Am 16. April trat jedoch plötzlich eine private Rettungsinitiative auf den Plan. Sie wollte den Wal aufs offene Meer hinausziehen.

Entsprechende Maßnahmen wurden in die Wege geleitet, doch am Montag (20. April) befreite sich der Buckelwal selbst, ehe er noch am selben Tag wieder zum Liegen kam.

26. April, 8.24 Uhr: Wasserstand steigt offenbar an

Der Wind habe sich vor Ort offenbar etwas gedreht, weshalb das Wasser nun steigt. Gegen 12 Uhr am Sonntagmittag werde der Hochstand erwartet. Wie sich das Tier in dieser Zeit verhält und sich dadurch eventuell selbst freischwimmt, wird sich zeigen. Aktuell liegt "Timmy" weiterhin ruhig im Ostsee-Wasser.

26. April, 7.30 Uhr: Bisher noch keine Helfer im Wasser

Nach wie vor ist es ruhig am Sonntagmorgen. Helfer waren noch immer nicht bei "Timmy" im Wasser. Auch der Buckelwal selbst bewegt sich zwar hin und wieder, wirkt aber insgesamt eher ruhig. Tücher liegen auf dem Rücken des Tieres.

Ähnlich wie gestern liegt der Buckelwal "Timmy" weiterhin an der selben Stelle im Ostsee-Wasser.
Ähnlich wie gestern liegt der Buckelwal "Timmy" weiterhin an der selben Stelle im Ostsee-Wasser.  © Bernd Wüstneck/dpa

26. April, 6.20 Uhr: Gestrandeter Buckelwal verhält sich ruhig

Bislang ist die Lage weiterhin unverändert. Im Livestream ist zu erkennen, das "Timmy" aktuell nur wenig Aktivität zeigt. Auch Mitglieder des Retter-Teams waren bisher noch nicht beim Wal im Wasser.

Neben zuversichtlichen Mitgliedern der Rettungsinitiative, gibt es nach wie vor jedoch auch kritische Stimmen. So könne die augenscheinliche Ruhe des Buckelwals auch in die Irre führen. "Es gibt Daten, die belegen, dass manche Wale die Lautstärke und Häufigkeit ihrer Laute erhöhen, wenn sie unter Stress stehen und menschengemachtem Lärm ausgesetzt sind, während andere Wale unter ähnlichen Umständen möglicherweise ganz aufhören zu kommunizieren", hieß es von der Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) zu dpa.

Zudem betonte die Organisation, dass Kontakt zu Menschen für Wildtiere immer Stress bedeute. Ein physisches Eingreifen direkt am Wal solle nach Angaben von WDC nur in Ausnahmesituationen, mit möglichst wenig Einsatzkräften und für kurze, gezielte Maßnahmen erfolgen.

26. April, 5.37 Uhr: "Timmy" hat seine Position über Nacht kaum verändert

Am frühen Sonntagmorgen liegt "Timmy" immer noch unverändert ganz in der Nähe der Ostsee-Insel Poel im Wasser. Doch das könnte sich tatsächlich schon bald ändern. Schließlich soll es am Sonntag höhere Wasserstände geben als in den Tagen zuvor.

Das bedeutet: Es bestehe die Möglichkeit, dass sich der Buckelwal von selbst freischwimmt. Vor rund einer Woche kam es bereits vor, dass das Tier bei steigendem Wasserstand plötzlich selbst losgeschwommen war. Sollte sich "Timmy" tatsächlich selbstständig befreien, wurden am Samstag sogenannte Big Bags im Wasser platziert.

Diese funktionieren als eine Art Leitplanke, die verhindern sollen, dass der Meeressäuger in noch seichteres Wasser schwimmt und gegebenenfalls erneut strandet. Auch Umweltminister Till Backhaus (SPD) kündigte noch am Samstag an, möglichst früh am Sonntagmorgen vor Ort sein zu wollen.

25. April, 21.39 Uhr: Rund um "Timmy" ist wieder Ruhe eingekehrt

Nach den Arbeiten am Tag ist mittlerweile rund um "Timmy" Ruhe eingekehrt. Der Buckelwal liegt wieder allein in der Bucht.

Spannend wird, ob er sich am frühen Morgen, wenn der Wasserstand steigt, erneut von selbst freischwimmen kann. Dann soll er von bereitstehenden Booten begleitet werden. Sandsäcke versperren ihm gleichzeitig den Weg in flaches Gewässer.

Spannend wird, ob sich Buckelwal "Timmy" am frühen Sonntagmorgen, wenn der Wasserstand steigt, erneut von selbst freischwimmen kann.
Spannend wird, ob sich Buckelwal "Timmy" am frühen Sonntagmorgen, wenn der Wasserstand steigt, erneut von selbst freischwimmen kann.  © Philip Dulian/dpa

25. April, 19.38 Uhr: Technischer Leiter erklärt Details des Konzepts

Erstmals trat am Samstagabend der Technische Leiter der Rettungsinitiative, Felix Bohnsack, vor die Kameras. Er bezeichnete das nun geplante Rettungskonzept als "großen Bruder" des ursprünglichen, ersten Konzepts.

Er gab Details zur Barge preis. Diese sei 50 Meter lang, 13 Meter breit und dafür ausgelegt, bis zu 400 Tonnen transportieren zu können. Sie erfülle alle Bedingungen für den Transport des Wals bis in die Nordsee.

Angedacht sei, eine Netzplane unter dem Tier in Stellung zu bringen und "Timmy" langsam und kontrolliert rückwärts durch die Rinne in die Barge hineinzuziehen - mithilfe einer Hydraulik-Handwinde.

Zum Zeitplan sagte Bohnsack, dass die Barge morgen in Wismar eintreffen soll, dann in der Werft vorbereitet werde und möglicherweise schon am Montag zum Einsatz kommen könne. Geplant sei dann eine Tour über dreieinhalb Tage bis in die Nordsee und gegebenenfalls weiter bis in den Atlantik.

25. April, 18.18 Uhr: Statement gegen 19 Uhr erwartet

Gegen 19 Uhr/19.15 Uhr soll es vor Ort ein weiteres Statement der Beteiligten geben.

Zuvor findet nach TAG24-Informationen eine erneute Lagebesprechung der Rettungsinitiative mit Umweltminister Till Backhaus statt.

25. April, 17.35 Uhr: Wann soll die Barge in Poel ankommen?

Sie ist entscheidend für den Erfolg des Rettungsansatzes: Die Barge, eine Art nicht selbstfahrender Lastkahn, der abgesenkt werden kann, ist bisher noch nicht vor Ort eingetroffen.

Buckelwal "Timmy" soll durch die inzwischen fertig gebaggerte Rinne auf den Kahn gelotst und anschließend von einem Schlepper in die Nordsee gezogen werden.

"Für ein Wildtier ist das schon ziemlich komfortabel im Rahmen unserer Möglichkeiten", hatte Tierärztin Dr. Kirstin Tönnies am Nachmittag erklärt.

Vor ihrem Einsatz soll die Barge in einer Werft in Wismar mit Sand ausgelegt werden, um den Transport für den Wal angenehmer zu machen - am Abend wollen die Verantwortlichen über den Zeitplan aufklären.

25. April, 16.26 Uhr: Big Bags werden fortlaufend im Wasser platziert

Rund um "Timmy" werden weiterhin Big Bags verteilt - sie sollen verhindern, dass der Buckelwal am morgigen Sonntag, wenn der Wasserstand steigt, in die falsche Richtung schwimmt.

Aktuell sind auch zwei Mitglieder des Rettungsteams wieder in unmittelbarer Nähe des Tieres im Wasser.

Mithilfe eines kleinen Baggers werden die Big Bags im Wasser platziert. Sie sollen als eine Art Barrikade für den Wal fungieren.
Mithilfe eines kleinen Baggers werden die Big Bags im Wasser platziert. Sie sollen als eine Art Barrikade für den Wal fungieren.  © Bernd Wüstneck/dpa

25. April, 15.54 Uhr: Weiteres Statement am Abend angekündigt

Laut Umweltminister Backhaus soll es am Abend gegen 19 Uhr eine weitere Lagebesprechung mit allen Beteiligten geben.

Anschließend sei ein weiteres Statement geplant, in dem noch einmal konkreter auf das Rettungskonzept eingegangen werden soll.

Titelfoto: Philip Dulian/dpa

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