27.04.2026 15:09 Buckelwal "Timmy" geht es schlechter! Rettungsaktion soll am Dienstag stattfinden

Der Zustand von Wal "Timmy" verschlechtert sich. Am Dienstag soll der Rettungsversuch stattfinden. Mithilfe einer Barge soll das Tier transportiert werden.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel-Kanbach, Madita Eggers, Alice Nägle, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Niendorf/Wismar/Poel - Deutschland bangt weiter mit Buckelwal "Timmy". Nach mehreren Strandungen in den vergangenen Wochen steht jetzt das Konzept einer privaten Rettungsinitiative, ihn in die Nordsee zu bringen. Doch der Zustand des Ozeanriesen verschlechtert sich. TAG24 berichtet im Liveticker.

Der Zustand von Buckelwal "Timmy" verschlechtert sich. Am Dienstag soll der Rettungsversuch stattfinden. © Jens Büttner/dpa Am 23. März war der Wal auf einer Sandbank vor Niendorf (Schleswig-Holstein) gestrandet. Mehrere Rettungsversuche scheiterten, doch der Wal konnte sich schließlich selbst befreien - um kurz darauf mehrfach vor Wismar zu stranden. Nach einer erneuten Befreiung lag er seit dem 31. März vor der Insel Poel - alles sah danach aus, als würde der Koloss dort sterben. Am 16. April trat jedoch plötzlich eine private Rettungsinitiative auf den Plan. Sie wollte den Wal aufs offene Meer hinausziehen. Entsprechende Maßnahmen wurden in die Wege geleitet, doch am Montag (20. April) befreite sich der Buckelwal selbst, ehe er noch am selben Tag wieder zum Liegen kam. Doch die Helfer geben nicht auf und planen für Dienstag den Rettungsversuch.

27. April, 15.09 Uhr: Rettungsaktion für Dienstagvormittag geplant

Oliver Bartelt, Einsatzleiter der DLRG, erklärte zum Zeitplan, dass der Rettungsversuch für den morgigen Dienstag geplant sei. Um 7 Uhr würden die Maßnahmen starten und im Laufe des Vormittags, je nach Mitarbeit von "Timmy", soll die Aktion über die Bühne gehen. Bartelt betonte auch, dass die DLRG, die im Wechsel mit 15 bis 30 Einsatzkräften vor Ort sei, maximal noch bis Mittwoch vor Ort sein werde. Diese "Grenze" sei am Wochenende mit dem Landesverband vereinbart worden.

27. April, 15 Uhr: "Timmys" Zustand wird laut Tierärztin schlechter

Wie Tierärztin Dr. Kirsten Tönnies in einem Statement vor Ort erklärte, verschlechtere sich der Zustand von "Timmy" langsam. Seine Atmung werde flacher und auch seine Reaktionen auf Besuch fielen minimaler aus. "Es wird allerhöchste Zeit", betonte die Medizinerin mit Blick auf den Rettungsversuch. Ein Abbruch des Vorhabens stehe nicht zur Debatte, betonte Tönnies. Allerdings sei nun geplant, dass die Barge nicht direkt am "Schwimmbecken" vom Wal platziert werden soll, sondern "Timmy" durch die gebaggerte Rinne selbst in die Barge schwimmen soll - unterstützt durch ein Gurtsystem, das von mehreren "kräftigen Männern" bedient werde. Ziel sei es, dieses Vorhaben so minimalinvasiv wie möglich zu tun. "So lange ich dabei bin, werde ich dafür sorgen, dass Timmy nicht überbeansprucht wird. Aber wir wollen sein Leben retten", verdeutlichte die Tierärztin.

Tierärztin Dr. Kirsten Tönnies sprach am Montag vor Ort über den verschlechterten Zustand von Buckelwal "Timmy". © Philip Dulian/dpa

27. April, 14.07 Uhr: Barge läuft im Wismarer Hafen ein

Etwas früher als noch am Morgen gedacht, läuft die Barge nun allmählich im Hafen von Wismar ein. Dort müssen jedoch noch einige Vorbereitungen an dem Gerät getroffen werden, bevor die Barge frühestens am Dienstag zur Rettung von "Timmy" zum Einsatz kommen soll.

Das Eintreffen der Barge in Wismar dürfte nicht mehr lange dauern. © NEWS5 / Sebastian Peters

27. April, 13.12 Uhr: Statement erwartet

Bislang ist die Barge noch nicht in Wismar angekommen. Das Eintreffen dürfte jedoch nicht mehr lange dauern. Am Nachmittag soll es ein weiteres Statement von Experten geben. Wann genau und wer dafür vor das Mikrofon tritt, ist bislang nicht bekannt. Im Hafen steht derzeit ein weiterer Lkw mit Big Bags bereit. Wofür genau diese eingesetzt werden sollen, ist ebenfalls noch nicht ganz klar. Vor einigen Tagen wurden bereits zahlreiche Big Bags im Wasser platziert. Falls der Wal sich selbst freischwimmt, sollen diese verhindern, dass er sich in die falsche Richtung begibt.

27. April, 12.30 Uhr: So soll der Wal verladen werden

Die Barge wird noch am Montag in Wismar erwartet. Zum Einsatz für die Rettung von "Timmy" komme sie jedoch frühestens am Dienstag. Der technische Leiter der privaten Initiative für den Transport des Tiers, Felix Bohnsack, hatte kürzlich das Konzept für den Transport erklärt: Eine solche Barge werde sonst etwa zum Abtransport von Schiffen verwendet. "Die Barge misst insgesamt 50 Meter in Länge, 13 Meter in Breite", so der Experte zu dpa. Sie habe eine Ladekapazität von 400 Tonnen. Durch Wassertanks in den Seiten könne man die Barge absenken und anheben. Im Innenraum biete sie in der Länge etwa 47 Meter und in der Breite etwa 11 Meter Platz. "Die Barge hat insgesamt einen Ladetiefgang von vier Metern." Sie soll durch eine zuvor geschaffen Rinne mit der Ladeöffnung an den Wal herangeführt werden. Unter dem Tier soll demnach eine durch ein Netz gehaltene Plane geführt werden. "Es bildet sich erst ein U um den Wal herum, so dass er quasi erstmal nach rechts und links sich nicht wirklich mehr drehen kann. Und dann ziehen wir die Front einmal hoch, damit sich so eine Art Lippe bildet." Das solle den Wal daran hindern, nach vorne wegzuschwimmen. "Timmy" soll dann rückwärts in die Barge eingeladen werden. Später solle der Buckelwal vorwärts wieder rausschwimmen können.

27. April 11.42 Uhr: Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert ist offenbar aus dem Koma erwacht

Die Föhrer Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert wurde am 20. April per Hubschrauber wegen eines medizinischen Notfalls in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor war die Expertin Teil des Retter-Teams. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass Bahr-van Gemmert im Koma liegt. Doch nun gibt es offenbar einen Lichtblick: "Janine ist nicht mehr im Koma", teilte ihr Verein "Tierhuss Insel Föhr" am Montagmittag auf Facebook mit. "Ihr Zustand ist weiterhin ernst, sie steht noch ganz am Anfang eines Weges, der viel Zeit und Ruhe braucht." Der Verein bedankt sich zudem für die mitfühlenden Nachrichten und bittet gleichzeitig darum, ihr und ihrem Umfeld weiterhin den nötigen Raum zu geben. "Danke für die anhaltende Anteilnahme und Unterstützung."

Die Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert war Teil des Rettungs-Teams auf der Insel Poel. © Stefan Sauer/dpa

27. April, 11.20 Uhr: Retter ziehen sich wieder zurück

Nachdem die Helfer nun für einige Zeit im Wasser waren und sich offenbar einen Eindruck zum Gesundheitszustand des Tiers verschafft haben, haben sie sich nun wieder zurückgezogen. Konkrete Maßnahmen wurden für heute bislang nicht angekündigt. Vermutlich werde gewartet, bis die Barge in Wismar eingetroffen ist, um alle weiteren Vorbereitung für die Bergung treffen zu können.

27. April, 9.40 Uhr: Die ersten Helfer sind im Wasser

Während es in den frühen Morgenstunden noch ruhig war, ist langsam Bewegung zu erkennen. Die ersten Helfer sind jetzt bei "Timmy" im Wasser. Erneut legen sie weiße Laken auf den Rücken des Tieres. Mithilfe eines Eimers befeuchten sie den Buckelwal. Und auch das Tier zeigt nun mehr Aktivität. Immer wieder ist zu sehen, wie "Timmy" Wasser aus seinem Blasrohr pustet. Die "Robin Hood" ist weiterhin mit der Barge auf dem Weg nach Wismar. Nach Angaben von NEWS5 soll das Schiff erst gegen 18 Uhr in Wismar ankommen. Am Sonntagabend wurde mitgeteilt, dass mit der Ankunft der Barge frühestens in der Nacht zum Montag gerechnet werde. Sollte das Gespann tatsächlich erst am Montagabend ankommen, wird sich zeigen, ob sich die geplanten Maßnahmen dadurch weiter verzögern. Ist die Barge angekommen, müsse diese für die weiteren Rettungsmaßnahmen nämlich erst noch vorbereitet werden. Nach aktuellem Stand soll die Rettungsaktion dann am Dienstag oder Mittwoch starten.

Helfer benetzen den Wal auch am Montag wieder mit Wasser. © Philip Dulian/dpa

27. April, 7.41 Uhr: Barge könnte noch heute bei "Timmy" eintreffen

Bislang waren keine Helfer beim Wal im Wasser. "Timmy" zeigt sich am Montagmorgen weiterhin ruhig. Doch eine mögliche Rettung naht. Das Schubschiff "Hans" hat offenbar noch in der Nacht den Nord-Ostsee-Kanal verlassen, wie Marinetraffic zu entnehmen ist. Das Schiff war dafür zuständig, die Barge für die geplante "Wal-Rettung" für einen Teilabschnitt in Richtung Buckelwal zu befördern. Nach einer Übergabe an den Schlepper "Robin Hood" dürfte das Gespann noch heute in der Nähe des Wals eintreffen.

Das Schubschiff "Hans" machte sich noch am Sonntag auf in Richtung Wismar. © Bodo Marks/dpa

27. April, 6.10 Uhr: Experte kritisiert Minister Backhaus

Guten Morgen, "Timmy"! Der Meeressäuger liegt weiterhin im Ostseewasser. Trotz des steigenden Wasserstands am Sonntag hat sich der Buckelwal offenbar nicht selbst freigeschwommen. Nach Ansicht des Walforschers und Meeresbiologen Fabian Ritter sollte die Aufmerksamkeit für den Buckelwal vor Poel auch für grundsätzliche Fragen zum Schutz der Meere und Wale genutzt werden. "Es ist natürlich auch eine Gelegenheit. Wir können im Moment auch den Finger in die Wunde legen und sagen, es gibt hier ein ganz, ganz massives, großes Problem", so Ritter zu dpa. Dass sich Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) seit Wochen so stark für das Tier einsetze, sei gut. "Aber wir reden hier über Symptombekämpfung an einem einzelnen Tier und ich würde mir wünschen, dass wir über Ursachenbekämpfung sprechen." So verwies der Experte unter anderem auf Stellnetze in der Ostsee: "Die können heute in Schutzgebieten ohne Weiteres gestellt werden. Da gibt es kaum Einschränkungen. Und der zuständige Minister dafür ist Herr Backhaus."

Walforscher Fabian Ritter plädiert bereits seit einiger Zeit für einen eindeutigen Schritt: den Buckelwal in der Ostsee einfach in Ruhe lassen. (Archivfoto) © Serdar Dogan/dpa

26. April, 20.55 Uhr: Rund um Timmy ist wieder Ruhe eingekehrt

Nachdem sein Rücken nochmal mit Wasser benetzt wurde, liegt der Buckelwal wieder alleine in der Bucht vor der Insel Poel. Neben ihm ragen die Henkel der Big Bags aus dem Wasser. Sie sollen verhindern, dass Timmy, falls er sich aus eigener Kraft befreit, wieder in die falsche Richtung schwimmt. Währenddessen ist die "Hans" weiter im Nord-Ostsee-Kanal unterwegs.