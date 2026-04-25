Buckelwal "Timmy": Konzept hat grünes Licht, Tier laut Minister "transportfähig"

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Buckelwal Timmy: Das neue Rettungskonzept der Initiative hat grünes Licht bekommen. Laut Umweltminister Till Backhaus ist das Tier transportfähig.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel-Kanbach, Madita Eggers, Alice Nägle, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Niendorf/Wismar/Poel - Deutschland bangt weiter mit Buckelwal "Timmy". Nach mehreren Strandungen in den vergangenen Wochen keimte zuletzt wieder Hoffnung auf. Kann sich der Ozeanriese womöglich selbst aus seiner Lage befreien? Oder wird er von einer privaten Initiative gerettet? TAG24 berichtet im Liveticker.

Eine Rinne in der Kirchsee vor der Insel Poel führt vom Wal in tieferes Gewässer.
Eine Rinne in der Kirchsee vor der Insel Poel führt vom Wal in tieferes Gewässer.  © Philip Dulian/dpa

Am 23. März war der Wal auf einer Sandbank vor Niendorf (Schleswig-Holstein) gestrandet. Mehrere Rettungsversuche scheiterten, doch der Wal konnte sich schließlich selbst befreien - um kurz darauf mehrfach vor Wismar zu stranden.

Nach einer erneuten Befreiung lag er seit dem 31. März vor der Insel Poel - alles sah danach aus, als würde der Koloss dort sterben. Am 16. April trat jedoch plötzlich eine private Rettungsinitiative auf den Plan. Sie wollte den Wal aufs offene Meer hinausziehen.

Entsprechende Maßnahmen wurden in die Wege geleitet, doch am Montag (20. April) befreite sich der Buckelwal selbst, ehe er noch am selben Tag wieder zum Liegen kam.

25. April, 15.27 Uhr: Buckelwal ist ein Bulle und vier bis sechs Jahre alt

Backhaus ergreift noch einmal das Wort und erklärt, dass inzwischen zweifelsfrei feststehe, dass der Buckelwal ein männlicher Bulle und keine weibliche Kuh sei.

Er soll zwischen vier und sechs Jahre alt sein.

25. April, 15.16 Uhr: Transport wird nicht vor Dienstag starten

Nach Backhaus sprach Tierärztin Dr. Kirstin Tönnies. Sie lobte die Zusammenarbeit und die Schnelligkeit des Ministeriums. Explizit habe der Minister immer das Wohl von "Timmy" in den Vordergrund gestellt.

Zum Zeitplan erklärte die Veterinärin, dass der Transport vermutlich erst am Dienstag oder Mittwoch erfolgen könne. Die Barge, eine Art nicht selbstfahrender Lastkahn, der abgesenkt werden kann, sei noch nicht vor Ort und müsste dann auch erst speziell vorbereitet werden.

25. April, 15.07 Uhr: Konzept der Rettungsinitiative hat grünes Licht

Umweltminister Till Backhaus hat in einem Statement vor Ort erklärt, dass das neue Rettungskonzept der Initiative grünes Licht bekommen habe. Demnach werde die Idee mit der Barge von der Behörde geduldet.

Die beteiligten Veterinärinnen seien zu der Erkenntnis gekommen, dass das Tier "transportfähig" sei, unterstrich der Politiker. Gleichzeitig könne es genauso gut sein, dass der Wal sich morgen früh, bei dem steigenden Wasserstand wieder selbst auf den Weg mache.

Umweltminister Till Backhaus hat erklärt, dass das neue Rettungskonzept für "Timmy" grünes Licht bekommen hat.
Umweltminister Till Backhaus hat erklärt, dass das neue Rettungskonzept für "Timmy" grünes Licht bekommen hat.  © Marcus Golejewski/dpa

25. April, 14.32 Uhr: Big Bags werden im Wasser verteilt

Noch bevor Minister Backhaus vor das Mikrofon tritt, werden aktuell die Big Bags im Wasser nach und nach um den Wal verteilt.

Sollte das Wasser in der Nacht so hoch ansteigen, dass Timmy von selbst wieder los schwimmen könnte, sollen die Sandsäcke wie eine Art Leitplanke funktionieren. Dadurch werde verhindert, dass der Buckelwal wieder Richtung Land schwimmt.

25. April 14.13 Uhr: Statement von Minister Backhaus angekündigt

Gegen 15 Uhr soll es weitere Informationen geben. Umweltminister Till Backhaus (SPD) wolle sich in einem Statement dabei vor allem zu dem neuen Konzept der priavten Rettungsinitiative äußern.

Geplant ist bei dem neuen Kpnzept der Einsatz einer sogenannten Barge, einer Art nicht selbstfahrendem Lastkahn, der abgesenkt werden kann. Darin soll der Wal transportiert werden. Bislang gab es allerdings noch kein grünes Licht des Ministeriums für den neuen Transportplan.

Helfer benetzen den Wal auch am Samstag immer wieder mit Wasser.
Helfer benetzen den Wal auch am Samstag immer wieder mit Wasser.  © Bernd Wüstneck/dpa

25. April 13.27 Uhr: Kettenbagger mit Big Bags im Einsatz

Für einen kurzen Moment war ein Mitglied des Retter-Teams ganz nah am Wal und benetzte das Tier mit Wasser.

Am Hafen von Kirchdorf wurde ein kleiner Kettenbagger auf einen Schwimmponton gebracht, mit dem die Big Bags ins Wasser gesetzt werden sollen. Die mit Sand befüllten Säcke wurden am Vormittag bereits vom Hafen auf ein Ponton in der Nähe des Wals gebracht.

25. April, 12.30 Uhr: Tierärztin Dr. Jenna Wallace mit klarer Ansage

Tierärztin Dr. Jenna Wallace ist Anfang der Woche von der Insel Poel aus beruflichen Gründen abgereist, wie sie am Samstag auf Instagram bestätigte. Seitdem kritisiert sie einige Mitglieder der Rettungsinitiative vor Ort scharf. So warnte sie bereits vor ein paar Tagen unter anderem auch davor, das neue "Free Willy"-Team bei den Maßnahmen mit einzubeziehen.

Jetzt übt die Expertin erneut Kritik am Vorgehen der neuen Team-Mitglieder. "Lasst dieses Tier in Ruhe, lasst die feuchten Handtücher und das Zinkoxid auf ihm und holt ihn raus! Nutzt den höheren Wasserstand am Sonntag!", appelliert Wallace auf Instagram.

Dazu weist sie auf die Gefahren hin, welche die Arbeit direkt am Tier mitbringen. "Dieser 'Free-Willy-Experte' wäre gestern fast von der Fluke erwischt worden", erklärt sie weiter. "Wenn jemand verletzt wird, ist die Mission vorbei. Setzt nicht alles aufs Spiel für eine Blutprobe, von der wir bereits wissen, dass sie auffällig sein wird."

Am Freitag kündigte Tierärztin Dr. Kirstin Tönnies an, dass ein Blutbild von "Timmy" erstellt werden soll. Sie kritisierte zudem, dass dies noch nicht früher gemacht worden sei. Unter anderem sollen so die Organwerte überprüft und etwaige Hinweise auf schwere Entzündungen sichtbar werden.

Am Samstag meldete sich Dr. Jenna Wallace auf Instagram erneut mit einem Statement.
Am Samstag meldete sich Dr. Jenna Wallace auf Instagram erneut mit einem Statement.  © Screenshot Instagram/drjennawallace

25. April, 11.06 Uhr: Weg zum Fahrwasser offenbar fast fertig

Während die rund 40 Big Backs Stück für Stück mit Booten vom Hafen zum Schwimmponton auf dem Wasser gebracht werden, hat sich auch bei der Rinne, über die "Timmy" ins Fahrwasser gelangen soll, etwas getan.

Am Samstagmorgen war die rund 110 Meter lange Rinne nach Angaben aus dem Team fast fertig, die von der Mulde des Wals in tieferes Wasser führt. Durch diesen rund zwei Meter tiefen Kanal soll der Wal nach Idee der Initiative in tieferes Wasser schwimmen oder gegebenenfalls gezogen werden.

Geplant ist dann der Einsatz einer sogenannten Barge, einer Art nicht selbstfahrendem Lastkahn, der abgesenkt werden kann. Darin soll der Wal transportiert werden. Diese Barge sei aber noch nicht vor Ort, hieß es. Die Arbeiten würden derzeit durch starken Wind und Wellengang erschwert.

Eine schwimmende Plattform mit Dutzenden mit Sand gefüllten Big Bags wird zur Arbeitsplattform neben dem gestrandeten Buckelwal vor der Insel Poel geschleppt und dort entladen.
Eine schwimmende Plattform mit Dutzenden mit Sand gefüllten Big Bags wird zur Arbeitsplattform neben dem gestrandeten Buckelwal vor der Insel Poel geschleppt und dort entladen.  © Bernd Wüstneck/dpa

25. April, 10.16 Uhr: Big Bags haben den Buckelwal erreicht

Die Big Bags wurden nun mit einem Boot in Richtung "Timmy" gebracht. Die mit Sand befüllten Säcken haben den Ponton im Wasser erreicht. Wann genau diese aufgestellt werden sollen, ist nicht bekannt.

Aktuell liegt der Buckelwal weiterhin in seinem Wasserbecken, das von den Helfern bereits vor einigen Tagen ausgesaugt wurde.

25. April, 9.19 Uhr: Gesundheitszustand von "Timmy" aktuell unbekannt

"Timmy" zeigt wenig Aktivität und auch Mitglieder des Retter-Teams waren bislang noch nicht im Wasser.

Zum aktuellen Gesundheitszustand des Buckelwals können derzeit keine Angaben gemacht werden, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin mit.

Titelfoto: Fotomontage: Philip Dulian/dpa, Marcus Golejewski/dpa

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