Eis-Lage auf Ostsee wird immer kritischer: Hiddensee weiterhin von Außenwelt abgeschnitten

Stralsund - Der Winter hat die Ostsee weiterhin eiskalt im Griff. Das Eis vor Mecklenburg-Vorpommerns Küste bereitet der Schifffahrt zunehmend Probleme.

Die "Arkona" kann Eis bis zu einer Dicke von 50 Zentimetern knacken. © Stefan Sauer/dpa

Der größte deutsche Ostsee-Eisbrecher, die "Arkona", musste nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ostsee (WSA) am Mittwoch in der Prorer Wiek vor Rügen Eis aufbrechen, um feststeckende Schiffe zu befreien.

Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) nimmt die Eisdicke in den betroffenen Küstengewässern weiter zu. So ist das Eis in der Ostansteuerung nach Stralsund teils über 20 Zentimeter dick. Teilweise ist das Eis übereinander geschoben und dadurch noch deutlich dicker.

"An der gesamten Ostseeküste bildet sich in geschützten Gebieten und Häfen Eis." Mittlerweile sind nicht nur Boddengewässer, sondern auch Teile der Außenküsten teils mit Eis bedeckt, etwa die Prorer Wiek vor Rügen. Laut BSH wird sich weiter Eis bilden, beziehungsweise die Dicke zunehmen. Insbesondere vor Rügens Ostküste und vor Usedom werde Eis zusammengeschoben.

Die nach einem Eisschaden schon am Wochenende reparierte Hiddensee-Fähre "Vitte" soll wegen der schwierigen Bedingungen auch am Donnerstag nicht zurück in ihr Einsatzgebiet fahren, wie ein Sprecher der Reederei Hiddensee sagte. Das Mehrzweckschiff "Görmitz" des WSA machte am Mittwoch eine Kontrollfahrt durch den Schaproder Bodden, der zwischen Hiddensee und Rügen liegt.

Am Donnerstag ist im Rahmen der Amtshilfe für den Landkreis Vorpommern-Rügen eine weitere Fahrt nach Hiddensee geplant, um bei der Grundversorgung zu helfen.