Mord, Missbrauch, totes Baby: Diese Polizeifälle beschäftigten Sachsen-Anhalt 2023

Magdeburg - Neben witzigen und kuriosen Kriminalfällen hatte es die Polizei in Sachsen-Anhalt dieses Jahr auch wieder mit brutalen und tragischen Ereignissen zu tun. TAG24 gibt Euch zum Jahresende einen Überblick über aufsehenerregende Fälle aus dem Jahr 2023.

Die restlichen acht seien weiterhin im Amt oder in der Ausbildung tätig, da sie entweder passiv Teil der Gruppe oder sogar selbstständig ausgetreten waren.

In einem Klassenchat haben 18 Schüler rassistische, gewaltverherrlichende, antisemitische und frauenverachtende Bilder und Videos geteilt.

Im März wurde eine junge Frau (†19) aus Klötze brutal ermordet. Sie wurde in dieser Kiesgrube gefunden. © Bildmontage: Matthias Strauß, Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Ein Vermisstenfall, der ganz Deutschland in Atem hielt: Am 4. März wurde die 19-jährige Kezhia H. aus Klötze von ihrem Freund als vermisst gemeldet.

Was damals noch niemand wusste, war, dass man ihre Leiche wenige Wochen später in einer Kiesgrube in Niedersachsen finden würde.

Schnell geriet ihr Partner Tino B. (42) in den Fokus der Ermittler. Fahrzeugdaten und Zeugenaussagen konnten ihn schließlich überführen. Seit dem Spätsommer steht der Verdächtige nun vor Gericht und gestand sogar die Tat.

So grausam war die junge Frau gestorben: Laut den Aussagen des Angeklagten hätte sie ihn zum Sex genötigt und schließlich mit einem Obstmesser bedroht. Er hatte ihr die Waffe abnehmen können.

Daraufhin stach er über 30-mal auf sie ein - Verletzungen, die Kezhia nicht überlebte. Er verbrannte und verscharrte ihre Leiche schließlich.

Zwar hat Tino B. sein Geständnis abgegeben, der Prozess ist aber noch nicht beendet. Auch ein Urteil wurde noch nicht verlesen.