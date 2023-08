Baerbock, Habeck, Özdemir & Co. - Spitzen-Grüne auf Entdeckertour in Sachsen

Dresden - Bundespolitiker der Grünen geben sich auf "Sommertouren" in Sachsen und den anderen ostdeutschen Bundesländern die Klinke in die Hand. Am Donnerstag kam als Jüngste einer ganzen Reihe von grünen Spitzenpolitikern Katharina Dröge (38), Co-Vorsitzende ihrer Bundestagsfraktion, zur Stippvisite in den Freistaat.