Chef von sächsischem Verfassungsschutz besorgt: "Mitte der Gesellschaft bröckelt"

Dresden - Die Mitte erodiert: Laut Sächsischem Verfassungsschutz sind die Teilnehmerzahlen bei den Protesten zwar nicht mehr auf dem Niveau der Corona - und Flüchtlingskrise , Rechtsextremisten dringen aber immer tiefer in die gesellschaftliche Mitte vor. Dabei sind die Themen annähernd beliebig.

Verfassungsschutz-Chef Dirk-Martin Christian (60) sieht die gesellschaftliche Mitte bröckeln. © Thomas Türpe

"Sowohl die Corona-Proteste als auch die Anti-Flüchtlings-Proteste haben zu einer Entgrenzung in der Mitte der Gesellschaft geführt", so Verfassungsschutz-Präsident Dirk-Martin Christian (60). "Rechtsextremisten propagieren Themen und finden damit Anschluss in der bürgerlichen Mitte. Die Mitte der Gesellschaft wird brüchig."

So versuchen diese aktuell, den Ukraine-Konflikt und die Energiepreise für sich zu nutzen: "Wir haben es mit Personen zu tun, die auf Themen mit Empörungspotenzial reagieren", so Christian.

"Das sind zum Teil die gleichen Leute, die schon früher gegen Flüchtlinge auf die Straße gingen. Jetzt ist ihr Thema beispielsweise die Ampel-Koalition im Bund. Die Themen sind beliebig austauschbar, sie müssen einen nur im persönlichen Leben erfassen."



So mischte der Rechtsextremist Max Schreiber (35, "Freie Sachsen", NPD) schon 2015 bei den Anti-Asyl-Protesten in Heidenau mit, organisierte später "Corona-Spaziergänge" und macht jetzt wieder gegen Flüchtlinge in Sporbitz mobil.