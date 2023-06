Nach Suff-Unfall mit sieben Toten: Mutmaßlicher Verursacher bleibt auf freiem Fuß

Bad Langensalza - An einem Samstag im April ereignete sich in Nordthüringen ein schrecklicher Verkehrsunfall. Sieben Menschen kamen ums Leben! Der mutmaßliche Unfallverursacher überlebte - schwer verletzt. Ende April wurde bekannt, dass André H. nicht mehr in Lebensgefahr schwebt. Seitdem ist über ein Monat vergangenen. Und der Beschuldigte? Befindet sich wohl auf freiem Fuß.